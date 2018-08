Presidente del Congreso de Colombia pide iniciar investigación contra Juan Manuel Santos

Congreso de Colombia

Bogotá, agosto 16 - El presidente del Congreso Colombiano, Ernesto Macías, pidió ante la Comisión de Acusación iniciar una investigación contra el exmandatario Juan Manuel Santos, señalando que este no esperó la autorización del Senado para salir del país, como establece la Constitución.



“La Constitución establece que los expresidentes en el año siguiente tienen que pedir permiso al Senado y en este caso solamente informó, así que lo estoy invitando a que normalice la situación; tengo que hacerlo de ley, que es informar al juez competente de un expresidente y seguir adelante con el proceso”, dijo Macías, citado en medios locales.



De tal forma el partido del gobierno Duque no quiere desaprovechar esta oportunidad de llevar al exjefe de Estado ante el Congreso de la República, y no le importa que la causa sea mayor o menor. En su favor tiene que el expresidente Álvaro Uribe, una vez salió de la Casa de Nariño, sí solicitó la autorización del Senado para abandonar el país.



Santos, quien concluyó su mandato el 7 de este mes, aún se encuentra en EEUU de vacaciones con su familia.