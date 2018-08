Día crucial en Brasil: Partidos inscriben oficialmente a sus candidatos a la Presidencia Los ojos del país sudamericano y del mundo estarán puestos en la masiva marcha que harán por Brasilia los adherentes de Lula da Silva para anotarlo en el listado, pese a que cumple una condena de 12 años de cárcel.



15 de Agosto de 2018 - Se espera para este miércoles la inscripción de Lula da Silva como candidato presidencial.



Llegó el día. Este miércoles 15 de agosto concluye el plazo legal para que los partidos políticos pueden inscribir oficialmente a los candidatos a la Presidencia de Brasil ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) de ese país, con miras a los comicios del próximo 7 de octubre. Serán, al menos hasta hoy, 13 los abanderados que lucharán por llegar al Palacio de Planalto y convertirse en el sucesor de Michel Temer.



Todo esto, en medio de los escándalos de corrupción que afectan a distintos sectores y que han generado un enorme descontento popular.



Toda esta crisis de credibilidad de la política podría ser aprovechada por el diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, quien aparece en el segundo lugar de las encuestas de preferencia electoral tras el ex Presidente Lula da Silva, quien se encuentra en prisión.



Bolsonaro, abanderado del Partido Social Liberal (PSL), se ha abierto paso gracias a un discurso populista y nacionalista, lo que le ha valido el apodo de "Donald Trump brasileño". Pero aparte de ese sobrenombre, el parlamentario tiene otra cosa en común con el Mandatario estadounidense, ya que Steve Bannon, quien fuera estratega en la campaña del ex empresario y además su asesor en la Casa Blanca, será colaborador del candidato brasileño.



Tras él figuran otros abanderados que tienen un mayor apoyo y ciertas posibilidades de llegar a una posible segunda vuelta, como el ex gobernador de Sao Paulo Geraldo Alckmin, del Partido Socialista Democrático Brasileño (PSDB); la ex ministra de Medio Ambiente Marina Silva, del partido ecologista Rede; o el ex ministro y ex gobernador de Ceará Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista (PDT). Más atrás, y con posibilidades casi nulas, están el senador Álvaro Días (Podemos), el empresario Joao Amoêdo (Noao), el abanderado del PSOL Gilherme Boulos, el ex ministro de Hacienda Henrique Meirelles (PMDB), la ex sindicalista Vera Lúcia (PSTU), el ex diputado estadual Joao Vicente Goulart (PPL), el abogado José Maria Eymael (DC) y el diputado Cabo Daciolo (Patriota).



La marcha de Lula



Pero sin dudas que todos los ojos estarán puestos este miércoles en la inscripción de la candidatura del ex Presidente Luis Inácio Lula da Silva. Su colectividad, el Partido de los Trabajadores (PT), ya anunció que anotará el nombre de su líder pese a los inconvenientes judiciales.



El caso del ex Mandatario es especial, puesto que cumple una condena de 12 años de cárcel por delitos de corrupción en el marco del caso Lava Jato. Lula alega inocencia, tanto así, que no claudicará en su afán por volver al Palacio de Planalto. Al menos, apoyo popular tiene, ya que lidera las encuestas con el 30% de intención de voto, 13 puntos arriba de su más cercano competidor, Jair Bolsonaro.



Así, se espera para hoy una masiva marcha encabezada por el Movimiento de los Sin Tierra (MST) que llegará a Brasilia para acompañar a los dirigentes del PT. Todo esto, pese a las bajísimas posibilidades de que el TSE apruebe posteriormente la candidatura del ex gobernante por estar cumpliendo una condena judicial. Un escenario sin Lula, claramente, podría ser aprovechado por Bolsonaro, ya que quien aparece como posible reemplazante, su candidato a la vicepresidencia Fernando Haddad, no tiene el apoyo popular de su compañero de lista.



Una vez inscritas las candidaturas, el periodo de propaganda electoral iniciará este jueves 16 de agosto con miras a los comicios del 7 de octubre, excepto en la televisión y la radio, donde comenzará el próximo 31 de agosto.



