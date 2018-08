Turquía amenaza con tomar medidas legales si EEUU se niega a entregarle los F-35

Aviones militares F-35 Credito: Reuters

Ankara, 15 de Agosto - Ankara adoptará medidas legales en conformidad con el derecho internacional si Washington se niega a entregarle los F-35 adquiridos por las autoridades turcas, declaró este miércoles el portavoz del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "Turquía no es solo consumidor de los F-35, es también un socio", expresó el vocero Ibrahim Kalin en referencia a las relaciones bilaterales citado por los medios turcos.



El 23 de julio, el Congreso de EE.UU. introdujo una enmienda que prohíbe la entrega de estos cazas furtivos de quinta generación a Turquía en los próximos 90 días para primero evaluar riesgos asociados con la posible adquisición por el Gobierno de Erdogan de sistemas rusos de defensa aérea S-400.



Kalin ha admitido que Turquía no está a favor de una guerra económica con EE.UU., pero ha dejado claro que para su país permanecer en silencio cuando es atacado está fuera de discusión. El portavoz presidencial de Erdogan también ha llamado a EE.UU. a que respete "el proceso judicial en Turquía", en alusión al caso del pastor estadounidense Andrew Brunson, que permanece bajo arresto domiciliario desde octubre de 2016 después de ser acusado de apoyar el fallido intento de golpe de Estado.



Según Kalin, las acciones hostiles de EE.UU. aumentan la necesidad a nivel mundial de mantener actividad comercial en monedas nacionales. El vocero ha dado a conocer que Turquía está discutiendo la transición a las divisas de Rusia y China, entre las de otros países.



"Esto no es solo una petición de Turquía, pues en otros países hay una reacción a los ataques estadounidenses; muchos se oponen a la presión del dólar como medio de coerción política y económica, y vemos que la demanda de cobrar y pagar en monedas nacionales entre diferentes países va en aumento", ha explicado el portavoz presidencial.



Sus declaraciones se producen después de que 1 de agosto EE.UU. decidiera sancionar a dos ministros del Gobierno turco, tras lo cual el valor de la divisa nacional turca empezó a desplomarse, alcanzando el viernes pasado su mínimo histórico frente al dólar estadounidense.