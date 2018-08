Otra rebelión contra Gobierno de Chile: vetan a subsecretario

Luis Castillo

15 de agosto de 2018.- Día feriado por la Asunción de la Virgen, la fecha obligará a una reflexión profunda hoy del presidente de Chile, Sebastián Piñera, cuestionado ahora por la designación de un subsecretario.



De forma paralela al fallido ministro de la Cultura, Mauricio Rojas, que apenas pasó de las 72 horas en el cargo por dichos ofensivos contra el Museo de la Memoria, el nombramiento de Luis Castillo como subsecretario de Salud causó otra polémica.



Si los comentarios de Rojas, que calificó al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de 'montaje' para impactar al visitante generaron un aluvión del sector de la cultura, los problemas de Castillo no son menores.



Ocultó durante 20 años la autopsia del exmandatario Eduardo Frei Montalva.



De forma categórica, la Comisión de Salud del Senado de Chile acordó 'no recibir ni dejar entrar' a sus sesiones al recién designado subsecretario de Redes Asistenciales. La Democracia Cristiana (DC) exige a Piñera que revierta su error.



Así lo manifestó el titular de la DC, Fuad Chahín, quien solicitó al jefe de Estado remover del cargo a Castillo, en momentos en que están listos para sentencia seis acusados de participar en el magnicidio de Frei Montalva.



Castillo laboraba en el hospital Clínico de la Universidad Católica y supo de los resultados de la autopsia realizada a Frei Montalva, exgobernante democristiano que lideraba una incipiente oposición a la dictadura de Augusto Pinochet.



Fue entonces cuando Castillo dio la orden de que no se entregara la autopsia de no existir una orden judicial para hacerlo. Durante años y pese a los esfuerzos de su hija, la exsenadora Carmen Frei, la versión del deceso del expresidente fue contradictoria.



Su desaparición física en circunstancias no aclaradas el 22 de enero de 1982, tras ser sometido a una cirugía digestiva de menor gravedad, encontró curiosas coincidencias con la muerte nueve años antes del poeta Pablo Neruda.



Frei Montalva falleció en el mismo cuarto de la misma clínica de Santiago, atendido por el médico y la enfermera que también lo hicieron con Neruda. Hay un expediente abierto sobre el caso del Premio Nobel de Literatura ante sospechas de asesinato.



El juez especial Alejandro Madrid validó los informes que señalaron que Frei Montalva fue envenenado con gas mostaza y litio, mientras permanecía hospitalizado.



Carmen Frei calificó como una ofensa gratuita la designación de Castillo como subsecretario de Redes Asistenciales.



'Para nosotros es una ofensa gratuita, porque él confiesa que sabía de esta autopsia; nunca nos dijo nada y hasta hoy han tratado de hacernos aparecer que estamos usando políticamente la situación de mi padre, cosa que me parece de una infamia increíble', apostilló Carmen Frei.



Los sindicatos en el caso en calidad de autores del delito de homicidio, son el médico Patricio Silva Garín, el chófer de la familia Frei e informante del aparato represor de Pinochet, Luis Becerra, y el exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional de la dictadura, Raúl Lillo.



Además, como cómplices del crimen se encuentran procesados el médico Pedro Valdivia, y como encubridores los patólogos Helmar Rosenberg y Sergio González.



Sobre el nombramiento y salida del fugaz titular de Cultura, Raúl Zurita, Premio Nacional de Literatura e Iberoamericano de Poesía, quien sufrió torturas durante la dictadura, resumió el episodio sin ambages: 'la indignación llora ante la ignominia'.