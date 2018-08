Trump llama "perra" a exasesora de la Casa Blanca y exconcursante de "El Aprendiz"

Donald Trump, y Omarosa Manigault Credito: Reuters

14-08-18.-Su creciente disputa fue desencadenada por la publicación de un libro revelador, “Unhinged”, en que la exconcursante de “El Aprendiz” relata su año en la Casa Blanca antes de ser despedida en diciembre pasado. Manigault Newman había sido una de las seguidoras negras más conocidas del presidente republicano.



En los últimos días, la mujer difundió un audio de su despido por parte del jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, y una llamada de Trump en la que dice que no sabía nada de su destitución.



El martes, CBS News difundió otra grabación que dijo que no estaba verificada, pero parecía ser de Manigault Newman y de varios colaboradores de campaña de Trump en octubre de 2016 discutiendo el potencial efecto colateral de una grabación del actual mandatario usando un calificativo racial durante la grabación de “El Aprendiz”.



CBS Corp, matriz de CBS News, es la propietaria de Simon and Schuster Inc, que publicó su libro. CBS dijo que la publicación también describe la conversación.



Trump negó el lunes la existencia de una grabación de ese tipo, citando al exproductor del show Mark Burnett. Algunos de los colaboradores que aparecen en la última grabación negaron la conversación. Reuters no pudo verificar ninguna de las grabaciones y Burnett no pudo ser contactado de inmediato para comentar al respecto.



El presidente estadounidense publicó el martes en Twitter: “Cuando le das a una oportunidad a una delincuente demente y llorona y les das un trabajo en la Casa Blanca, supongo que simplemente no dio resultado. ¡Buen trabajo del general Kelly por echar rápidamente a esa perra!”.



Sus críticos condenaron a Trump por lo que dijeron fueron mensajes raciales y sexistas. “¿El presidente de Estados Unidos está llamando a una mujer de color una perra? (...) ¿Cómo se atreve a llamar perro a alguien?”, dijo a CNN la representante demócrata Frederica Wilson, quien también es afroamericana.