Marcha Nacional Lula Libre cruza Brasil

10 agosto 2018 - Brasil está en las calles, y pide la libertad Luiz Inácio Lula da Silva para que sea su candidato. Desde tres ciudades distintas, cinco mil personas comenzaron a caminar hacia Brasilia para apoyar el registro de la candidatura de Lula da Silva. El 15 de agosto deberían llegar para el participar en el registro de Lula como candidato.



También marchan en contra de las reformas económicas del mandatario no electo, Michel Temer.



Pese a que Lula lidera todas las encuestas, la Justicia brasileña negó una petición del PT para que el expresidente participase en el primer debate televisado entre los candidatos a las elecciones de octubre, que se celebra en la cadena Bandeirantes.



“El Tribunal Regional Federal de la 4ª Región negó provisionalmente hoy (9 de agosto) la petición realizada por el PT en un mandato de seguridad para que el expresidente participase en el debate entre los candidatos a la presidencia de la República en el canal de televisión Bandeirantes esta noche”, informó la citada Corte en un comunicado.



En su decisión, la jueza Cláudia Cristina Cristofani, negó la petición del partido de Lula argumentando que la formación es “parte ilegítima” para hacer la petición, que correspondería a los abogados del exmandatario.



El PT pedía que Lula saliera temporalmente de la cárcel para participar en el debate, o en caso de que eso no fuera posible que pudiera participar a través de una videoconferencia o con videos grabados previamente.



Por tal razón, el partido decidió organizar un evento paralelo que retransmitirá a través de las redes sociales y que se llama “Debate con Lula”, a pesar de que el líder no estará presente. Los voceros serán: la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann; el portavoz de Lula, Fernando Haddad; uno de los coordinadores del plan de Gobierno de Lula, Sérgio Gabrielli; y Manuela D”Ávila, que hasta hace pocos días era la candidata presidencial del Partido Comunista de Brasil, pero que acabó uniéndose a la campaña de Lula.



Lula está preso en una cárcel de Curitiba (sur) desde el mes de abril, cumpliendo una condena de 12 años y un mes por presuntos delitos de corrupción y blanqueo de dinero, no obstante, la parte acusadora no cuentan sustentos para la medida, por lo que diversos organismos internacionales lo califican como un preso político.



Lula, es sin lugar a dudas, el candidato oficial del PT y el favorito en todas las encuestas.

La fuente original de este documento es:

AlbaTV (http://www.albatv.org/Marcha-Nacional-Lula-Libre-cruza.html)