Colombia se retira oficialmente de la Unasur

El el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo Credito: Semana

10-08-18.-El anuncio fue hecho oficialmente por el canciller Carlos Holmes Trujillo. La decisión envía un mensaje claro a Venezuela que se traduce en el retiro del apoyo a un organismo que el uribismo considera cómplice del régimen.



Durante la campaña, Iván Duque aseguró que de ser elegido presidente consolidaría la salida de Colombia del grupo de países por ser "una especie de cómplice silencioso de la dictadura de Venezuela". "Estamos en un proceso de consultas con otros países (como Perú, Argentina y Chile) que aparentemente desearían tomar el mismo rumbo", explicó el canciller Trujillo quien también aseguró que dependiendo de la decisión podrían actuar en conjunto.



"Si esto no sucede, de todas maneras Colombia denunciará el tratado constitutivo y nos retiraremos". Trujillo aseguró que esta es una decisión política irreversible. Colombia ya había anunciado la suspensión temporal de sus actividades con ese organismo.



En abril, los cancilleres de Brasil, Chile, Argentina, Perú, Paraguay y Colombia anunciaron que se retirarían de las mesas de diálogos de la organización si no se establecían las condiciones necesarias para el funcionamiento de la organización por la falta de, en ese entonces, un secretario general.



El debilitamiento de la Unasur se viene gestando desde hace tiempo. El escenario se puso difícil con el quiebre de las relaciones políticas entre las naciones, la silla vacía del secretario general, las divisiones ideológicas dentro del grupo y la compleja forma de abordar la injerencia del gobierno de los Estados Unidos.



El cargo quedó vacante el 31 de enero de 2017, cuando Ernesto Samper finalizó sus labores. En ese momento empezó una extensa jornada en la que al terminar, los países no encontraron consenso para elegir al sucesor. Si la estructura de la Unasur no se fortalece, la posible salida de otras naciones dictaminarían su desintegración.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 700 veces.

La fuente original de este documento es:

semana (https://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-se-retira-de-unasur/578966)