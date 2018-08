Tribunal de EEUU satisface la demanda de Crystallex de incautar a Citgo Petroleum

Citgo Petroleum Credito: web

Ciudad de México, 10 de Agosto - El Tribunal Federal de Delaware, EEUU, satisfizo la demanda de la empresa minera canadiense Crystallex International de incautar Citgo Petroleum, según informó el periódico The Wall Street Journal.



Crystallex busca así compensar la nacionalización de sus activos en Venezuela realizada en 2008.



El 49,9% de las ganancias de PDVSA en Citgo Petroleum se dirigía a cubrir la deuda de la compañía venezolana ante la petrolera rusa, Rosneft.



La sentencia fue dictada por el juez Leonard P. Stark, pero hasta el momento se desconoce la magnitud de la medida porque la sentencia fue sellada y se hará pública dentro de varios días.



Por su parte, Crystalex deberá esperar la aprobación del Departamento del Tesoro de EEUU para poder vender las acciones de Citgo.



Reporta The Wall Street Journal: Venezuela perdió Citgo. La empresa refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina, filial de la estatal PDVSA en Estados Unidos, deja de estar en manos del gobierno de Nicolás Maduro.



Según el diario estadounidense, un juez federal del país norteamericano autorizó la incautación de Citgo Petroleum Corporation para poder compensar la deuda del gobierno venezolano. “Es un fallo que podría desencadenar una disputa entre los muchos acreedores impagos de Venezuela, para disputar el control de su único bien estadounidense”, se lee en el WSJ.



“El juez Leonard P. Stark, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Wilmington, Delaware, emitió el fallo este jueves. Sin embargo, su opinión completa al respecto, que podría incluir más condiciones o imponer más obstáculos legales, es desconocida. Se espera que una versión redactada esté disponible próximamente”.



Aunque el gobierno venezolano podría apelar la decisión a un tribunal federal mayor, esta orden aumenta la probabilidad de que la petrolera estatal venezolana pierda el dominio sobre activos valiosos externos, de acuerdo con el medio estadounidense. Devastador para un país que padece una terrible crisis económica y política.



Esta orden formaría parte de una suerte de desquite de la empresa canadiense Crystallex International Corp, una minera que perdió sus derechos de minería gracias al gobierno venezolano. Se enfocó en Citgo porque este es el activo más grande que tiene Venezuela, -país con problemas de liquidez y una fuerte crisis-, en Estados Unidos.



“Muchos otros acreedores de Venezuela también están dándole vueltas a Citgo, pero Crystallex es el primero en ganar un juicio que autoriza su incautación”, se lee en The Wall Street Jornal.