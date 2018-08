Independentista puertorriqueño, Oscar López Rivera, agradeció movilización internacional tras detención arbitraria en Panamá

Caracas, 08 de Agosto - El independentista puertorriqueño Oscar López Rivera agradeció este miércoles la movilización internacional realizada a su favor, tras las detención arbitraria realizada por autoridades de Panamá mientras se dirigía a Bolivia para participar en el seminario internacional ''América Latina en Disputa''.



En entrevista a Prensa Latina, López Rivera explicó que cuando arribó a Panamá, el pasado lunes, lo "estaban esperando un grupo de guardias de ese país quienes me llevaron a un cuarto y me dijeron que yo no podía entrar a Panamá porque era ilegal y me deportarían a Puerto Rico", a pesar de que contaba con su pasaporte habilitado.



En este sentido, detalló que las autoridades le explicaron que el vuelo en el que retornaría a Puerto Rico sería pagado por Estados Unidos (EEUU), en el que López Rivera permaneció 35 años encarcelado por acusaciones de conspiración y vinculación con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Puerto Rico (FALN), organización que luchaba por la independencia de la isla, territorio convertido en colonia del gobierno de la nación norteamericana desde 1898.



"Para mi sorpresa, me dicen que ese vuelo será pagado por Estados Unidos, por lo que les dije a los guardias que no deberían hacer eso porque ese es el trabajo sucio que quiere Washington que hagamos los latinoamericanos y eso no lo deben hacer por ningún país", explicó López Rivera, cita Prensa Latina.



Tras darse a conocer la detención del independentista puertorriqueño, los organizadores del seminario — que abordará durante tres días las alternativas frente a la agresión neoliberal en la región— denunciaron la medida y exigieron la liberación inmediata de López Rivera, quien luego de permanecer privado de su libertad durante más de tres décadas, fue liberado el 17 de mayo de 2017.