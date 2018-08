Nuevas sanciones de EEUU: Irán no tiene nada de qué preocuparse, dice el Ayatolá Khamenei

La máxima autoridad de Irán, el ayatolá Ali Khamenei Credito: Hispantv

Beirut, 8 de Agosto - La máxima autoridad de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, dijo que la república islámica no tiene nada de qué preocuparse, en momentos en que su país se enfrenta a nuevas sanciones de Estados Unidos.



Las sanciones impuestas a Irán esta semana han llevado a bancos y a muchas compañías de todo el mundo a reducir sus tratos con ese país. Las empresas que hagan negocios con la república islámica no podrán operar en Estados Unidos, dijo el martes el presidente Donald Trump.



“Respecto a nuestra situación, no se preocupen en absoluto. Nadie puede hacer nada”, publicó el sitio web Khamenei.ir citando al ayatolá en un discurso en las últimas semanas. Las palabras recién se dieron a conocer un día después de que las nuevas sanciones estadounidenses entraron en efecto.



Trump tuiteó el martes que las nuevas sanciones, que se levantaron en virtud de un acuerdo nuclear internacional de 2015, son las más duras jamás impuestas.



El Gobierno de Irán ha denunciado como “unilateralismo de Estados Unidos” la reimposición de sanciones en línea con la decisión de Trump de retirarse del acuerdo sobre el programa nuclear iraní.



El embajador de Irán ante Naciones Unidas, Gholamali Khoshrou, dijo en comentarios publicados el miércoles por el periódico británico The Guardian que Trump está haciendo historia al violar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que su país votó hace tres años.



La resolución, que apuntala el acuerdo sellado entre Irán y seis potencias mundiales, pide a los estados miembro de la ONU que se abstengan de acciones que socaven la implementación de los compromisos alcanzados en el pacto.



Funcionarios estadounidenses han dicho en las últimas semanas que pretenden presionar a los países para que dejen de comprar petróleo de Irán en un intento por obligar a la república islámica a detener sus programas nuclear y misilístico y su participación en conflictos regionales en Siria e Irak.