Bolivia: ladrones abandonan la medalla presidencial robada

El presidente de Bolivia, Evo Morales, luciendo la medalla presidencial Credito: AP

La Paz, 8 de Agosto - Por primera vez en sus más de 12 años en el poder, Evo Morales no pudo lucir el miércoles la medalla presidencial de Bolivia en un desfile militar que cerró las fiestas patrias. Ladrones robaron la joya de un auto aparcado frente a un prostíbulo y horas después la abandonaron en una iglesia, informó la policía.



El teniente encargado de custodiar la joya, la banda presidencial y el bastón de mando perdió el vuelo del martes en la noche a Cochabamba, donde se celebró el desfile militar por el Día de las Fuerzas Armadas, y dejó aparcado su vehículo en una avenida donde pululan prostíbulos y ladrones, dijo el jefe de la policía anticrimen, coronel Jhonny Aguilera.



Las joyas estaban dentro de una mochila que los ladrones sustrajeron forzando una ventana del vehículo. El militar fue detenido y “se abrió una investigación a los mandos de la Casa Militar”, encargada de la custodia, dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado.



La policía no pudo detener a los ladrones -que ya fueron identificados por cámaras de seguridad- y activó un operativo para cerrar las fronteras. Se trata de “ladrones con frondoso prontuario”, dijo Aguilera a medios locales.



Los ladrones llamaron a un conocido canal de televisión para indicar el lugar donde abandonaron la mochila con las joyas: afuera de una iglesia de La Paz.



Morales no hizo mención al robo en su discurso ante los militares pero se veía molesto.



De las tres insignias robadas la más valiosa es la medalla que el primer congreso fundacional de 1825 regaló al Libertador Simón Bolívar, padre de la patria y de cuyo nombre deriva Bolivia. “Tiene un valor histórico invaluable, es el máximo símbolo de la república”, dijo el historiador y expresidente Carlos Mesa (2003-2005).



La banda es confeccionada según la talla de cada mandatario y el bastón de mando también es un elemento moderno, acotó Mesa.



La medalla es de oro, tiene incrustaciones de diamante y pesa 193 gramos. Es la original, según el historiador. Sólo se utiliza en los juramentos de los presidentes y en las fiestas patrias.