(VIDEO) Estados Unidos no resistiría “un día sin mexicanos”

8 agosto 2018 - En 1998, Sergio Arau realizó un cortometraje inspirado en la reforma migratoria de Estados Unidos. Seis años después lo convirtió en la película “Un día sin mexicanos”, que con Donald Trump en la presidencia, continúa más vigente que nunca.



Así lo aseguró el cineasta mexicano al concluir la proyección del filme en la Sala 4 de la Cineteca Nacional de México y el mismo que durante su época de exhibición obtuvo numerosos reconocimientos, entre ellos al Mejor Guión en el Festival de Cartagena y el Premio del Público en el Festival de Cine de Guadalajara.



La película recorre satíricamente lo que pasaría si de un día para otro desaparecieran los más de 30 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, quienes hacen algunas de las tareas más duras de esa sociedad altamente desarrollada.



“Cuando a mi esposa y a mí se nos ocurrió la idea, pensamos que debíamos desarrollarla pronto porque, de lo contrario, nos iba a ganar la reforma. Sin embargo, ya pasaron 20 años y lamentablemente no hemos avanzado en este tema, creo que estamos peor”, comentó Sergio Arau ante el público.



La historia de este falso documental, como él le llama, surgió luego de tres años en que le iba muy mal en México, por lo que en 1994 optó por radicar en San Diego, California al lado de Yareli Arizmendi, justo cuando surgió la ley en California que proponía negarle a los inmigrantes indocumentados servicios sociales, médicos y educación pública.



“El gobernador Pete Wilson se estaba reeligiendo con una base antiinmigrante y antimexicana. Además, estaba la ley de que no podía hablarse español. Era una paranoia espantosa”, recordó.



Señaló que una de las razones por las que se inició como músico haciendo rock en español es porque no hablaba inglés y viviendo en Estados Unidos no entendía claramente a sus habitantes ni podía comunicarse.



“En 1994 estaba súper deprimido y un día, caminando con Yareli, le dije que debíamos hacer algo para que vean lo que el mexicano aporta a Estados Unidos y nos valoren. Ella respondió que podíamos organizar un día sin mexicanos y fue un detonador. Pensamos que podía ser telenovela, disco o un libro y acabamos haciéndolo un corto que se convirtió en película”.



Subrayó que si bien Donald Trump propone la política de “tolerancia cero” a los inmigrantes mexicanos, el expresidente Barack Obama no se quedó atrás.



“Nunca antes hubo tantas deportaciones como ocurrió durante su gobierno y quienes lo apoyamos, no esperábamos eso. Trump, con su muro fronterizo y demás, quiere frenar este crecimiento de inmigrantes, pero es imposible. Además, no son solo mexicanos, también latinoamericanos”.



Sergio Arau informó que planea el rodaje de la película “Otro día sin mexicanos”.



“Será la continuación, pero esta vez sí es personal con Trump”, puntualizó.







