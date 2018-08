Ciudades del mundo organizan actos en respaldo a Lula

8 agosto 2018 - Tras la decisión del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil de oficializar la candidatura de Luiz Inácio Lula Da Silva, varias ciudades del mundo anunciaron este martes que se organizarán diversas manifestaciones, con la intención de legitimar la postulación y exigir la libertad del exmandatario.



El 13 de agosto se celebrarán los actos por la libertad del exjefe de Estado, organizados por el organismo Defend Democracy in Brazil en tres lugares diferentes.



En Nueva York está previsto el evento para las 18H00 hora local, mientras que en Boston se hará la manifestación en el Consulado de Brasil a la misma hora. Asimismo, en Montreal los activistas se reunirán en Plaza de las Artes a las 17H30.



También se anunciaron actos en Washington, aunque se desconoce la hora y el lugar de los mismos.

El mismo día se realizará otro acto en Londres, en la Embajada de Brasil de esa ciudad, a las 17H30 hora local.



Al día siguiente, el 14 de agosto, se llevará a cabo en la Plaza de la República de París (Francia) un evento para pedir el derecho de Lula a ser candidato presidencial a las 18:30.



El grupo organizador, Libérez Lula, sostuvo que mantener prisionero a Lula “no es solo un ataque a la justicia, sino también la democracia del país“, e instó a los parisinos a participar en la manifestación.



A su vez, en Ginebra (Suiza) organizaron otra movilización para el 15 de agosto, a partir de las 18H00 hora local. Los organizadores del evento en esta ciudad denunciaron la prisión ilegal de Lula y afirmaron que no es más que una maniobra para revertir las acciones sociales que el expresidente implantó en el país.



Retiran recurso de Lula para evitar maniobra judicial en Brasil



Estos eventos son en solidaridad con el pueblo brasileño y con el expresidente, que permanece en prisión desde hace casi cuatro meses, acusado de supuesta corrupción, pese a que su defensa asegura que no se han presentado pruebas fehacientes.



Este encarcelamiento ha sido visto en varios sectores de Brasil y del mundo como parte de un plan de la élite local para impedir que Lula participe en las elecciones de octubre de 2018.

