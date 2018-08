Brasil: Lula retira pedido de libertad "para no correr riesgos" sobre su candidatura

El expresidente de Brasil, Luis Inacio "Lula" Da Silva Credito: Web

07-08-18.-La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, retiró este lunes (06.08.2018) un pedido de libertad presentado ante el Tribunal Supremo para evitar que la máxima corte de Brasil pudiera discutir sobre su posible inhabilitación política.



El expresidente brasileño, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, tomó la decisión de forma "consciente" con el fin de evitar un debate en el tribunal sobre la ilegibilidad de su candidatura para la Presidencia de Brasil de forma anticipada.



Así lo explicó, este lunes a periodistas, la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, y el compañero de fórmula de Lula para las elecciones de octubre, el exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad.



"Él tiene un compromiso con Brasil, por eso es candidato y va hasta las últimas consecuencias con ese propósito", sostuvo Hoffmann tras visitar al exsindicalista en la prisión en Curitiba.



"Mejor no correr riesgos"



El máximo líder del PT, de 72 años, se encuentra preso desde el pasado 7 de abril para cumplir una pena a 12 años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, pero la formación de izquierdas le proclamó está sábado candidato a pesar de estar virtualmente inhabilitado.



Las normas electorales vetan la postulación de cualquier persona con una condena ratificada en segunda instancia, como es su caso, pero la justicia electoral sólo puede pronunciarse una vez que la candidatura sea registrada, lo cual está previsto para el 15 de agosto.



Haddad, compañero de fórmula de Lula y quien surge como alternativa frente al posible veto judicial a las aspiraciones del antiguo sindicalista, explicó que "existía un pedido de libertad" en el Supremo, pero creó la impresión de que esa solicitud "sería usada para decidir" si el expresidente está impedido o no de cara a las elecciones.



"Para no correr riesgos, y Lula siempre dejó claro que no cambia la dignidad por la libertad, retiramos el pedido hoy, pues la dignidad es más importante que la libertad", sostuvo Haddad.



El objetivo es el debate televisado



El exalcalde de la ciudad más poblada de Brasil explicó que otra de las prioridades del partido es que Lula pueda participar en los debates entre candidatos previstos en la televisión, el primero de los cuales se realizará el próximo jueves.



No obstante, una magistrada del Tribunal Regional de la Cuarta Región, de segunda instancia, negó este lunes un pedido del PT para que el exmandatario participe en el debate de televisión del jueves a través de videoconferencia.