Colombia:Presentan proyecto de ley para frenar entrada del Fracking

Sólo el 2% del agua del planeta es dulce y Colombia es uno de los países que más la genera. Hacer fracking con el cambio climático encima no solo es irresponsable e inmoral sino poco estratégico. — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) 1 de agosto de 2018

Acá puedes encontrar las razones por las cuales ningún congresista debe negarse a aprobar el proyecto de ley propuesto por la Alianza #ColombiaLibreDeFracking. pic.twitter.com/ry0gHnD6C3 — Consulta Popular (@VotoNOMineria) 1 de agosto de 2018

Hoy con el apoyo de Congresistas de 9 partidos radicamos el proyecto de ley para prohibir el fracking. Esta foto es de la rueda de prensa, con el cartel que llevo desde hace dos años en mi morral y del cual me siento muy orgulloso#NoAlFrackingEnSanMartin #ColombiaLibreDeFracking pic.twitter.com/JgsF1wh8j1 — Carlos Andrés Santiago (@CarlosSantiagoL) 1 de agosto de 2018

7 agosto 2018 - El pasado 1 de agosto fue presentado ante el Congreso de Colombia el proyecto de ley que busca la prohibición de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos a través de la técnica de fracturamiento hidráulico o mejor conocido como Fracking, así lo indicó este lunes el abogado e integrante de la organización Colombia Libre de Fracking, Héctor Herrera.Durante el programa "Mientras Tanto y por si Acaso" transmitido por La Radio del Sur, Herrera detalló que el proyecto de ley contempla ocho artículos en los que se establecen normas para la prohibición del fracking y la utilización de energías limpias en el país suramericano.Aseveró que el gobierno de Juan Manuel Santos ha hecho un proceso de promoción de los hidrocarburos no convencionales, además ha permitido la entrada de "expertos" estadounidenses al país y a su vez envió a funcionarios colombianos a la nación norteamericana para que conocieran la práctica ilegal del Fracking en la nación norteamericana."A partir de la misma desarrollaron un marco normativo como el decreto 3004 del año 2001 y otras resoluciones del Ministerio de Energía y Minas. La sociedad comenzó a ver que era eminente la entrada de los hidrocarburos no convencionales", manifestó el integrante de la organización Colombia Libre de Fracking.En ese sentido, agregó que ante las acciones del gobierno de Satos de implementar la técnica de fracturamiento hidráulico en el país, "en las comunidades de San Martín (Cesar Colombia) se prendieron las alarmas y comenzaron las alianzas de varios sectores en la lucha contra la entrada de los hidrocarburos"."La organización Colombia Libre de Fracking comenzó a investigar de qué se trataba el Fracking y encontró números casos de daños ambientales, sociales y de salud pública, además a través de un documental se pudo conocer como en Estados Unidos las familias ha sido afectadas por la misma práctica", dijo Herrera.Igualmente, detalló que el Fracking ha sido prohibido en varios países como: en Francia (2011), en el estado de Nueva York (2017), otros estados de EEUU, Uruguay, además de otras provincias para proteger el medio ambiente y la salud pública.Señaló que para que la práctica de la misma no se aplique en el país, "la sociedad colombiana se unió para evitar la entrada de los hidrocarburos a Colombia, por tal razón se conformó la organización Colombia Libre de Fracking".El proyecto que pasará a la Comisión Quinta de Cámara y Senado para ser revisada, pretende cuidar el ambiente, proteger las fuentes de agua, la salud pública, los recursos naturales y prevenir conflictos socio ambientales.