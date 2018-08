Colombia: Capturan a Carlos Mario Tuberquía, alias "Nicolás", segundo al mando del Clan del Golfo

Bogotá, 6 de Agosto - La policía antinarcóticos capturó ayer domingo al segundo en el mando del Clan del Golfo, considerada la principal organización del narcotráfico en Colombia, informaron el lunes las autoridades.



Carlos Mario Tuberquía, alias “Nicolás”, fue detenido el domingo en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país, señaló la policía en un comunicado. Además del segundo al mando del cartel, también es considerado por las autoridades como el jefe de finanzas del grupo criminal y es buscado por dos cortes de Estados Unidos para ser procesado por tráfico de drogas.



“Nicolás”, de 41 años y por quien el gobierno colombiano ofrecía 200.000 dólares para quien diera información sobre su paradero, fue detenido en una operación en la que participaron 30 elementos de fuerzas especiales antinarcóticos. El hombre no opuso resistencia y no se hizo un solo disparo, según las autoridades.



El Clan del Golfo es liderado por Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”. Es el cártel más temido en el país, y surgió hace unos diez años cuando miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia no quisieron acogerse a una desmovilización que propuso el gobierno. Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por su captura.



“Nicolás” permanece en la fiscalía de la ciudad de Medellín, donde lo acusarán por los delitos como concierto para delinquir agravado, terrorismo, homicidio y por narcotráfico. Se esperaba que más tarde fuera trasladado a Bogotá.



“Este es una captura muy, muy importante”, dijo a The Associated Press el general del ejército Jorge Mora, comandante de la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales.



“Nicolás se dedicaba principalmente al control y el manejo de las finanzas del negocio del narcotráfico y tenía contacto directo con los carteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa”, añadió el general.



Dijo que tenía a su mando directo a unos 800 hombres y que tenía una “estrecha amistad con el jefe este clan, era como su mano derecha”.



Según las autoridades, el Clan del Golfo tendría unos 2.000 integrantes, incluidos 1.600 miembros en el componente armado.



Hace varios días el presidente Juan Manuel Santos firmó una ley para darle amnistía a los grupos ilegales en Colombia --incluyendo al Clan del Golfo-- y designó al vicepresidente Óscar Naranjo y al fiscal general Néstor Martínez para estar a cargo de contactarse con los abogados de este grupo ilegal para coordinar su entrega. Sin embargo, no se ha definido si los miembros de este grupo criminal realmente se rendirán ante las autoridades.



El vicepresidente Óscar Naranjo dijo más tarde en rueda de prensa que el gobierno del presidente saliente deja un instrumento legal para el sometimiento del Clan del Golfo “y esperamos que se sometan... En los últimos días hubo un comunicado de que ellos estarían dispuestos”, aunque hasta el momento no hay nada concreto.



Naranjo señaló también que pese a que esta organización criminal anunció su entrega, le pide a las autoridades --incluyendo la fiscalía colombiana-- que “arrecien con las operaciones militares” para acabar de una vez por todas con esa organización.