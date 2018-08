Trump sobre un presentador de CNN: "Ese hombre tonto hizo ver a Lebron James como inteligente, lo cual no es fácil de hacer"

Credito: Web

04-08-18.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió hoy una ola de críticas por “racismo” después de que en la noche del viernes se burlara de la inteligencia de la estrella de la NBA Lebron James, y del presentador de la cadena CNN Don Lemon, ambos afroamericanos, reseña la agencia Efe.



Trump criticó a ambos a través de su cuenta de Twitter después de que Lemon entrevistara a James, una charla en la que el jugador de Los Angeles Lakers reiteró su crítica al presidente como un líder insensible con las minorías.



“Lebron James acaba de ser entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, Don Lemon. Hizo que Lebron se viera inteligente, lo cual no es fácil de hacer. ¡Me gusta Mike! “, tuiteó Trump, aparentemente haciendo referencia a la ex superestrella de la NBA Michael Jordan.



Las críticas de Trump sobre la inteligencia de James y Lemon se producen después de que se haya referido en repetidas ocasiones a la representante por California Maxine Waters, también negra, como alguien un “extraordinariamente bajo coeficiente intelectual”.



El tuit de Trump sobre James generó críticas inmediatas en las redes sociales, especialmente dado que James fue noticia la semana pasada por la apertura de una escuela para niños con bajos recursos en su ciudad natal de Akron, Ohio, financiada por su fundación.



La apertura de la escuela fue la base de la entrevista de CNN de Lemon.



Lemon precisamente aludió a este asunto hoy desde su cuenta de Twitter, sin hacer referencia a los insultos que también habían sido conferidos contra él por el presidente.



“¿Quién es el verdadero imbécil? ¿Un hombre que pone a los niños en las aulas o uno que pone a los niños en jaulas?”, se preguntó el presentador, en alusión a la política de “tolerancia cero” que impulso el mandatario hace unos meses y que ha separado a miles de niños inmigrantes de sus padres tras cruzar la frontera.



El gobernador de Ohio, el republicano John Kasich, defendió hoy a la estrella del baloncesto y aseguró también en esa red social que hay que “celebrar su trabajo de caridad y sus esfuerzos por ayudar a los niños.



Uno de los más críticos fue el periodista Dan Rather, uno de los más veteranos en los medios estadounidenses, quien respondió a las palabras de Trump acusándolo directamente de “racista”.



“¿Esto es aparentemente lo que el Presidente de Estados Unidos siente que necesita compartir cuando ya debería estar en la cama? Es una desgracia. Es racista. Y es producto de odios mezquinos pero peligrosos. Repito. ¿Es este el PRESIDENTE?”, se cuestionó.



Trump ha definido su lenguaje con una fuerte carga racial desde que fuese precandidato a la Casa Blanca por el Partido Republicano, refiriéndose a los mexicano como “violadores” o criticando duramente a los jugadores de la NFL por protestar por los abusos policiales contra los negros.