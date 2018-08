México: Once personas fueron asesinadas en Ciudad Juárez, la víspera de la visita del presidente electo López Obrador

Autoridades en la escena del crimen de once personas en Ciudad Juárez, México Credito: web

Ciudad Juárez, Chihuahua, 3 de Agosto - Once personas fueron asesinadas en una vivienda de la fronteriza Ciudad Juárez, informó la mañana de este viernes la Fiscalía General del Estado (FGE), que atribuyó las ejecuciones al crimen organizado.



Algunos reportes preliminares indican que el multihomicidio se registró poco antes de la medianoche del jueves en la colonia Pradera de los Oasis, en el sur de la ciudad, aunque trascendió hasta las primeras horas de la mañana de hoy viernes. Sin embargo, algunas versiones extraoficiales dieron cuenta de que el crimen múltiple se perpetró este viernes.



En lo que va de este año se han registrado más de 700 homicidios en Ciudad Juárez, de acuerdo con la FGE.



El mes de julio cerró con 177 asesinatos.



La prensa local en internet informó después del mediodía de este viernes que “versiones extraoficiales” aseguran que la masacre fue en un “picadero” –una especie de narcotienda, antro de mala muerte, y lugar para consumir drogas– y se localizaron varias dosis de cristal –droga sintética–, versión no confirmada por las autoridades.



También dio a conocer que el crimen múltiple fue en el cruce de las calles Oasis de Egipto y Oasis de Mongolia, muy cerca de la cárcel Estatal.



Llegaron, se dijo, peritos de la fiscalía y encontraron a 11 cuerpos maniatados, ejecutados con el tiro de gracia y entre las víctimas también hay mujeres cuyos cuerpos quedaron tendidos boca abajo.



Juaritosonline.com difundió que la “vivienda donde fueron asesinadas 11 personas sería utilizada por delincuentes como casa de seguridad.



”Versiones indican que el ataque fue por la pelea que existe entre dos grupos criminales que se quieren quedar con la plaza. (…) El hallazgo fue dentro de una casa de dos pisos color gris, ubicada en la calle Oasis de Egipto cruce con Mongolia, de la colonia Praderas de los Oasis”



”Las víctimas fueron torturadas antes de recibir el tiró de gracia”.



Según El Diario de Juárez, el de mayor circulación e influencia en Chihuahua, entre las víctimas hay al menos dos mujeres.



Además, refiere que los cadáveres fueron hallados maniatados y con huellas de tortura, mientras que las mujeres estaban con los pantalones y la ropa interior abajo.



De acuerdo con las autoridades, la vivienda de los hechos era una casa de seguridad, aunque esto último todavía no se confirma.



La vivienda se localiza a unas cuadras del Cereso Estatal 3.



Este crimen múltiple se reporta prácticamente la víspera de los foros de pacificación se realizarán la próxima semana en esta ciudad fronteriza, y a los que asistirá el futuro presidente Andrés Manuel López Obrador.



En medio del caos informativo y de las versiones preliminares, algunos supuestos testigos señalaron que, después de las once de la noche del jueves, dos hombres jóvenes armados dispararon contra las víctimas, que estaban con las manos atadas.



“Creemos que son integrantes de un grupo de la delincuencia organizada que opera aquí en Ciudad Juárez”, afirmó Carlos Huerta, portavoz de la fiscalía estatal.



Algunas versiones recogidas por la prensa local señalaban que también habían sido torturados y que las mujeres tenían la ropa interior bajada, pero la Fiscalía dijo no tener esa información.



Juárez llegó a ser la ciudad más violenta de México a principios de la década, con muchos asesinatos múltiples, en los años más cruentos de la guerra entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez y en medio del despliegue de miles de militares y policías para combatirlos.



Después la violencia se redujo, pero en los últimos meses ha habido un repunte en el número de asesinatos.



El año pasado fue el año más sangriento en México en general desde que empezaron los registros hace dos décadas, con unos 30 mil homicidios intencionales.