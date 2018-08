Pepe Mujica anunció su retiro como senador de Uruguay

Pepe Mújica Credito: Archivo

3 de agosto de 2018.- El expresidente uruguayo y actual senador, José "Pepe" Mujica, anunció el retiro de su cargo el próximo 14 de agosto, aunque aclaró que no se apartará de la vida política ni de la legislatura.



En declaraciones a medios locales, Mujica indicó que se retirará porque cree no tener "energía para atender al parlamento", además de distintos requerimientos que lo mantendrán fuera del país, como viajes a partir del 21 de agosto a España, Argentina, Italia y Francia.



Sin embargo, subrayó, la decisión no significa un abandono total de la actividad política ni un puesto por la presidencia, pero si espera participando en la batalla de ideas, reseñó Prensa Latina.



El actual senador de Frente Amplio (FA) señaló que su decisión "no es ninguna cosa fundamental para el devenir legislativo", ya que indicó existe gente capacidad para cumplir funciones en el Senado.



