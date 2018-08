Colombia: culmina ronda de diálogos con el ELN sin cese al fuego

Culmina ronda de diálogos con el ELN sin cese al fuego

3 de agosto de 2018.- El capítulo iniciado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc con el objetivo final de poner fin al conflicto armado colombiano y pacificar el país tiene a esta altura numerosos obstáculos y casi nulos avances.



En ese contexto, la delegación gubernamental y la de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) no lograron ningún acuerdo concreto en la sexta ronda de negociaciones en La Habana. Ahora todo dependerá de lo que haga el presidente electo Iván Duque, que asumirá el próximo 7 de agosto en medio de una profunda disputa interna entre Álvaro Uribe y el mandatario saliente. Por su parte, Santos instó a Duque a concretar el nuevo cese al fuego que no pudo alcanzar su gobierno.



Pese a la falta de anuncios, ambas delegaciones firmaron un comunicado conjunto en respaldo de los diálogos por la paz y los pocos acuerdos y avances logrados.



Según la delegación gubernamental encabezada por Gustavo Bell, la ONU solicitaba protocolos de seguridad y verificación para poder ser garante del cese al fuego con el que se habían comprometido ambas partes. “No hemos podido avanzar en desarrollar ese protocolo, pero definitivamente debemos seguir avanzando si queremos que el mecanismo pueda realizar su tarea de verificar el cese al fuego en el terreno”, declaró Bell.



El pedido para el ELN era que aceptara también un protocolo de ubicación y movilidad, y otro para actuar ante eventuales incidentes, pero la organización guerrillera no estaba de acuerdo.



El retiro de Ecuador como país garante de las conversaciones de paz, por decisión del gobierno de Lenín Moreno, y la reciente campaña política que dio como vencedor al candidato uribista generaron un clima adverso para las negociaciones de paz.



El anhelo de Colombia parece haber quedado más lejos en la actual coyuntura aunque los ocho millones de votos obtenidos por Gustavo Petro en las últimas elecciones demuestran que habrá movilización en defensa de la paz.