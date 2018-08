Uruguay: Pepe Mujica anuncia su retiro como senador

Pepe Mujica

Montevideo, agosto 3 - El expresidente uruguayo (2010-2015) José Mujica anunció aquí su retiro como senador el venidero 14 de agosto, aunque aclaró que no se alejará de la vida política ni de la legislatura.



No significa un abandono de la actividad política 'ni tampoco salir a pelear por mi candidatura' a la presidencia, aclaró, aunque 'si participar en la batalla de ideas', expresó la víspera el actual senador del Frente Amplio (FA).



En conversación con medios locales de prensa, subrayó que en lugar de pedir licencia, decidió retirarse porque 'siento que no voy a tener energía para atender el Parlamento' y los requerimientos que tiene de viajar al exterior que 'no puedo eludir', apuntó.



Ahora tengo una coyuntura de muchos compromisos fuera del país y 'creo que hasta aquí llegamos', afirmó el exgobernante, quien tiene previsto viajar Argentina, España, Italia y Francia con salida a partir del 21 de agosto.



Remarcó que su resolución no significa alejarse de la política y como senador queda un conjunto de gente trabajando, aunque aclaró que 'siempre quedan cosas pendientes'.



El expresidente expresó que 'la capacidad de pensar y de soñar supera muy largo la capacidad de concretar que tenemos los hombres', pero dijo creer que su decisión 'no es ninguna cosa fundamental para el devenir legislativo' porque hay gente 'muy capaz'.



Interrogado sobre las satisfacciones durante su paso por el Senado, el político de 83 años manifestó que 'cada ley positiva que contribuyó a mejorar la distribución'.



Confesó que ese es un esfuerzo poco reconocido 'cuando está' y añadió que 'el Parlamento adquiere importancia cuando viene una dictadura y lo perdemos', es 'entonces cuando nos damos cuenta del valor que tiene y luego lo olvidamos', opinó.



Sobre la venidera campaña electoral del 2019, el líder del Movimiento de Participación Popular expresó que participará si está vivo y ayudará al sector al cual pertenece y al Frente Amplio.



Enfatizó que le 'gustaría, si puedo, ir de diputado', donde se retiraría, e insistió que sigue pensando en un candidato independiente para los comicios presidenciales del próximo año. 'Lo ideal sería (eso) pero si se logra no sé', apostilló.



Reflexionó que en el futuro el FA tendrá 'problemas con los cambios generacionales', con personas que cada vez inciden más y 'no vivieron el costoso problema de la unidad de la izquierda, que costó mucho', subrayó.