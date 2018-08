Colombia: el 7 de agosto habrá movilizaciones en defensa de la vida y de los líderes populares

3 de agosto de 2018.- Grandes movilizaciones populares están convocadas para el 7 de agosto con la consigna Resiste Colombia en defensa de la vida, la defensa de los líderes sociales perseguidos y asesinados, por la paz, la democracia y la justicia en Colombia.



En las redes sociales las manifestaciones se están impulsando con las etiquetas #El7PorLaVida y #El7MeMuevoPor



Las movilizaciones contarán con diferentes puntos de concentración y movilización el 7 de agosto en diferentes ciudades del país y del exterior. “Somos resistencia pacífica y prepositiva, ¡saldremos a la calles!”, señala la convocatoria a los eventos.



En distintas ciudades del país y del mundo tendrán lugar manifestaciones de apoyo a la jornada del martes 7 de agosto.



A continuación el listado de estas ciudades y los sitios donde tendrán lugar las concentraciones:







CIUDADES EN TERRITORIO NACIONAL



1. Bogotá Parque de La Hoja 1:00 pm



2. Medellín Antioquia Parque de Los Deseos 10:00 am



3. Cali Valle Boulevard del Río 1:00 pm



4. Barranquilla Atlántico Cementerio Universal 2:00 pm



5. Santa Marta Magdalena Parque Bolívar 5:00 pm



6. Villavicencio Meta Parque Centauros 1:00 a 6:00 pm



7. Bucaramanga Santander Parque San Pio - Gorda de Botero 1:00 pm



8. Cartagena Bolívar Camellón de Los Mártires 4:00 pm



9. Montería Córdoba Plaza Roja del P5 3:00 pm



10. Villavicencio Meta integración Parque Guayuriba 8:00 am, Concentración Parque Los Centauros 1:00 pm



11. Popayán Cauca Plazoleta San Francisco 1:00 pm



12. Riohacha Guajira Parque Simón Bolívar 1:00 pm



13. Ibagué Tolima Parque Murillo Toro 1:00 pm



14. Cúcuta Norte de Santander Inicia Parque Santander 3:00 pm concentración Plaza de Banderas 4:00 pm



15. Sincelejo Sucre marcha sale de la cancha El Progreso en la zona sur de Sincelejo hasta el Parque Santander, 9:00 am



16. La Dorada Caldas Parque Santander 3:00 pm



17. Barrancabermeja Santander Inicia Puerto Yuma (Muelle) Parque Camilo Torres 12:00 m



18. Apartadó Antioquia Parque de Los Bomberos 4:00 pm



19. Sogamoso Boyacá Inicia La Plazoleta Iraka finaliza Parque El Lagito 1:00 a 4:00 pm



20. Palmira Valle Parque de La Factoria 10:00 am



21. Dosquebradas Risaralda inicia Frente Makro 1:00 pm



22. Santa Rosa de Cabal Risaralda Parque Las Araucareas 1:00 pm



23. Ciénaga Magdalena Plaza del Centenario 5:00 pm



24. Buga Valle Parque Santa Bárbara 3:00 pm



25. Pivijay Magdalena Plaza Simón Bolívar 6:00 pm



26. Plato Magdalena Parque Santander 5:00 pm



27. Guamal Magdalena Parque Centenario 9:00 am



28. San Zenón Magdalena Plaza Central 5:00 pm



29. Banco Magdalena Plaza Roja 3:00 pm



30. Funza Cundinamarca Parque principal 3:00 pm



31. Mosquera Cundinamarca Villanueva 1:00 pm



32. Mosquera- Funza Cundinamarca Grival 2:00 pm



33. Cajicá Cundinamarca Centro Cultural Cajicá 2:00 pm



34. Chia Cundinamarca Parque Principal 2:00 pm



35. Tabio Cundinamarca Parque Principal 1:00 pm



36. Tenjo Cundinamarca Parque Principal 1:00 pm



37. Cota Cundinamarca Parque Principal 1:00 pm



38. Facatativá Cundinamarca Parque de La Independencia 1:00 pm



39. Tocancipa Cundinamarca Parque Principal 1:00 pm



40. Fusagasuga Cundinamarca Parque Principal 1:00 pm



41. Girardot Cundinamarca Parque Principal 1:00 pm



42. Agua de Dios Cundinamarca Parque Principal 1:00 pm



43. La Calera Cundinamarca Parque Principal 1:00 pm



44. Suacha Cundinamarca Frente CC Mercurio 12:00 pm







CIUDADES EN EL EXTERIOR



1. Suiza Bahnhofplatz -Bern 14:00-16:30 Hs Agosto 7



2. Australia Brisbane Square 3:00 a 6:00 pm Agosto 4



3. Paises Bajos La Haya inicia Embajada de Colombia finaliza International Criminal Court 15:30 Hs Agosto 7



4. Bélgica Bruselas Place de la Monnaie 18:00 hs Agosto 7



5. España Valencia Plaza de La Virgen 20:00 Hs Agosto 7 y en Madrid Puerta Parque del Retiro, Puerta de Alcalá 20:00 Hs.



6. USA Miami FL 33132 401 Biscayne Blvd 6:00 pm Agosto 7



7. USA Whashington DC Frente a la casa del embajador Q ST & 20TH ST NW 5:30 Hs Agosto 7



8. Canadá Montreal 1010 Rue Sherbrooke 0 Frente Consulado colombiano 18:00 Hs Agosto 7



9. Uruguay Montevideo Frente a la Facultad de Derecho de la Udelar (Av 18 de julio 1824) 18:00 hs Agosto 7



10. Costa Rica San José Frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 12:00 m Agosto 7



11. Panamá Ciudad de Panamá Frente al consulado colombiano 12:30 pm Agosto 7



12. Venezuela Caracas Fuente Plaza Venezuela - 10.30 am.



13. Francia. París. Place de la République. 7.00 pm.

