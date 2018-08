España: Dan a conocer la trampa en la que cayó la "amiga íntima" que delató al ex rey Juan Carlos I

02 de Agosto - Como si se tratara de un nuevo capítulo de una serie de intrigas y agentes secretos, poco a poco se han ido revelando más datos sobre la escandalosa grabación en la el rey Juan Carlos I de España, conocida como "amiga íntima" del rey Juan Carlos I de España, reveló supuestos delitos fiscales atribuidos al ex monarca.



Los protagonistas de esta historia son la propia integrante de la alta sociedad germano-danesa y el policía jubilado Juan Manuel Villarejo, quien fue el artífice de todo un plan que incluyó la falsificación de documentos con tal de convencer a Zu Sayn-Wittgenstein de que estaba siendo investigada por el CNI (Centro Nacional de Inteligencia) español. El rey Juan Carlos, por su parte, sería un personaje ausente, ya que no ha aparecido en escena y se ha mantenido ajeno a la polémica, excusándose de sus tradicionales actos públicos del verano -como la Copa del Rey de Vela- por supuestos motivos de salud.



En el capítulo de hoy: La trampa Quien dio a conocer la forma en que Villarejo engañó a Corinna fue el director del CNI, el general Félix Sanz Roldán, en una comparecencia ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso el pasado 26 de julio, cuando enseñó a los diputados dos documentos que el policía jubilado utilizó para amedrentar a la actual "ex amiga" del rey.



Según informó hoy El País, el primero de ellos mostraba un supuesto plan del CNI para enviarla a la cárcel; y el segundo -y más comprometedor debido a su autenticidad-, fue el contrato del Fondo Hispano-Saudí de Infraestructuras, del que ella fue comisionista para pavimentar el ingreso de empresas españolas a Arabia Saudita.



Cabe señalar que este fondo debía ser cubierto tanto por españoles como por saudíes. Y mientras los primeros pusieron 20 millones de euros, los segundos no desembolsaron nada, por lo que el acuerdo no llegó a puerto. Sin embargo, sus gestores -la propia Corinna, entre ellos- "se embolsaron más de 4 millones", informó el medio español.



Villarejo sugirió a la mujer que los inversionistas que pusieron su dinero para el trato podrían denunciarla, lo que intranquilizó a la princesa alemana, quien perderá su título y apellido cuando su ex marido, el príncipe Casimir Zu Sayn-Wittgenstein, se case próximamente. Además, el hombre tenía una gran carta a su favor: Corinna había sufrido un supuesto robo de documentos en Londres y Montecarlo, y entre los papeles sustraídos se encontraba una copia del contrato del Fondo Hispano-Saudí, y estaba convencida que el servicio secreto español estaba detrás de todo.



Viéndose acorralada frente a Villarejo y creyendo que necesitaba de su protección, la amiga del rey Juan Carlos dio rienda suelta a una serie de declaraciones en las que inculpó a Juan Carlos de Borbón, de cuentas secretas en Suiza, de utilizarla a ella como testaferro y del cobro de comisiones por el contrato para instalar en Arabia Saudita un tren de alta velocidad español (AVE), además del recibimiento de una finca en Marrakech por parte de Mohamed VI, rey de Marruecos.



Corinna había caído en la trampa de Villarejo. La grabación que registró el ex policía se hizo en Londres, el año 2015, pero se dio a conocer recién el mes pasado en la prensa española, mientras Villarejo se encuentra bajo prisión preventiva por los cargos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.



¿Por qué se investigó a Corinna y no al rey? Zu Sayn-Wittgenstein no estaba del todo errada cuando creía que el servicio secreto español andaba tras sus pasos. En efecto, Sanz reveló ante los diputados en su comparecencia, que la princesa alemana fue objeto de investigación del CNI, para aclarar dudas de si esta persona tan cercana al círculo íntimo del monarca podría influenciarlo para sacar provecho en nombre de potencias extranjeras.



Las indagaciones hechas entonces concluyeron que no había ningún Estado o figura poderosa detrás de Corinna, y los investigadores terminaron por perder interés en ella cuando, aparentemente, su amistad con Juan Carlos llegó a su fin, tras la abdicación de este al trono de España en 2014. Pero la mujer fue nuevamente objeto de investigación cuando se supo de la conexión entre ella y Villarejo, debido a la famosa cita de Londres en 2015.



En cuanto a Juan Carlos, Sanz aseguró que la finca que Corinna dijo que le había regalado Mohamed VI no pasó de ser solo un ofrecimiento del rey de Marruecos, y declaró que el exmonarca Juan Carlos de Borbón, nunca cobró comisiones por el negocio del tren AVE en Arabia Saudita, pero sí intentó hacerlo Corinna, aunque sin éxito.



Según Sanz, nunca se investigó el patrimonio del ex rey porque jamás recibió la orden por parte del Gobierno español, y tampoco contó con la autorización de un juez para hacerlo.



En varias entrevistas dadas en el pasado, mientras la prensa rosa española aseguraba que Corinna era "la sexta" amante de Juan Carlos I, la princesa alemana no tuvo reparos en describirse como una "leal amiga" del monarca. ¿Cómo consiguió entonces Villarejo llegar hasta ella y mostrarse como alguien confiable? El contacto, informa El País, lo hizo el ex presidente de Telefónica Juan Villalonga, quien entonces estaba casado con una amiga cercana de la miembro de la alta sociedad. Villalonga no ha querido referirse a su relación con Villarejo y se desconoce en qué contexto se conocieron. Pero sí se sabe que juntos intentaron hacer negocios en marzo de 2017, cuando trataron de vender sistemas de encriptación a China e Irán.



Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2018/08/02/915581/Intrigas-y-espionaje-Dan-a-conocer-la-trampa-en-la-que-cayo-la-leal-amiga-que-delato-al-rey-Juan-Carlos.html