(VIDEO) España: Indignación en el metro de Madrid por una mujer que no deja sentar a una niña latina

2 agosto 2018 - Iram Martínez, periodista y fotógrafo mexicano, que reside actualmente en Madrid, captó con su cámara una discusión en el metro capitalino, que se produjo la tarde de este martes, luego de que una mujer española no dejara ocupar un asiento libre a una niña de aspecto latino que iba acompañada por su madre. "Ayer en el metro de Madrid esta señora no quería que una niña se sentara solo por su color de piel", comenta las imágenes el autor.



"¿Por qué una niña pequeña tiene que estar aquí? ¿Sentarse, una niña pequeña? ¡Vamos!", grita la mujer. Pero mientras se va acalorando la discusión con los que no estuvieron de acuerdo con su actitud, la mujer evidencia que no solo le irritaba la corta edad de la pequeña pasajera que se quería sentar. "¡Mira cómo estamos los españoles!", grita a otros pasajeros, algunos de los cuales la acusaron de racismo, mientras que otros directamente le dijeron que estaba mal de la cabeza.



"¿No pagamos los españoles por todos los que vienen aquí? Pagamos la Seguridad Social y no te hacen caso", siguió la mujer, al tachar previamente a los inmigrantes de "sinvergüenzas".



La joven que estaba parada justo al lado de la agresora expresó sus esperanzas de que si la familia de la mujer algún día tiene que ir fuera del país, "no se encuentre con alguien como usted". Además, le recordó que para un inmigrante en España es muy duro encontrar trabajo. "Usted no tiene ni idea", concluyó.



"Por favor, señora, que ha dicho usted unas cosas que dan vergüenza", se le oye decir a uno de los pasajeros.



"La reacción del pasaje me hizo sentir orgulloso de vivir en este país. Esta España sí es en la que yo vivo", concluyó Martínez su tuit.





Actualidad.rt.com (https://actualidad.rt.com/actualidad/283630-indignacion-metro-madrid-senora-sentarse-nina-latina)