Obama se lanza a la batalla demócrata para reclamar el Congreso de EE UU

El ex-presidente de EEUU, Barack Obama Credito: Getty Images

Washington, agosto 2 - El expresidente de EEUU, Barack Obama, salió este miércoles de la gran discreción que ha mostrado desde que abandonó la Casa Blanca en 2017 para poner todo su peso detrás de 81 candidatos demócratas en las elecciones parlamentarias y locales de noviembre, que podrían ver el equilibrio de poder inclinarse a favor de sus filas en el Congreso en Washington.



"No puedo esperar para explicar por qué los candidatos demócratas merecen nuestro voto este otoño (boreal)", escribió Barack Obama en un comunicado.



"Estoy seguro de que, juntos, haremos que el país que amamos sea más fuerte mediante la restauración de oportunidades, la restauración de nuestras alianzas y nuestra posición en el mundo, y respetando nuestro compromiso fundamental con la justicia, la equidad, la responsabilidad y el estado de derecho, pero primero se necesitan nuestros votos ", agregó.



Enfrentado con Donald Trump, un presidente que no dejará de participar en las reuniones de los candidatos de su Partido Republicano en las próximas semanas, algo que le gusta particularmente, el primer presidente negro de los Estados Unidos hará campaña "en varios estados".



Obama anunciará una nueva ola de apoyos explícitos pronto, trascendió.



Las elecciones del 6 de noviembre asignarán 435 escaños en la Cámara de Representantes, 35 escaños de senadores de cada 100, así como los puestos de gobernadores de 36 estados.



Alrededor de la mitad de los candidatos parlamentarios apoyados por Barack Obama se presentan a las Asambleas de diferentes estados de EEUU y no al Congreso en Washington.