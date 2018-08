Colombia: Santos admite que no concretará cese al fuego con el ELN

Juan Manuel Santos Credito: Web

Bogotá, agosto 2 - El presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, admitió este miércoles que el pacto del cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) no se concretó, por lo cual instó al mandatario entrante a continuar con las negociaciones para dar una salida política al conflicto armado.



"Dejamos sentadas las bases del cese al fuego con el ELN. Esperamos que el próximo gobierno decida continuar", refiere Santos a través de un mensaje en Twitter.



En ese mismo mensaje el mandatario que entregará la presidencia el próximo 7 de agosto, precisó que se le hará entrega al nuevo Jefe de Estado colombiano –Ivan Duque–un informe con todos los datos sobre el proceso de negociación.



"Los avances de hoy no se habían logrado nunca", escribió Santos, en la referida red social.



El pasado 2 de julio, el Gobierno de Colombia y el ELN, iniciaron su sexto ciclo de diálogo en medio de condicionamientos además, refirieron en un comunicado que Santos no puede asumir compromisos, entre estos, garantizar la reciprocidad en el cumplimiento de los acuerdos ni la ejecución de las transformaciones propuestas en el proceso y acordadas en la mesa.