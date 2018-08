Daniel Ortega: Manifestaciones en Nicaragua están influenciadas por el grupo terrorista "Estado Islámico"

01 de Agosto - El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo que las manifestaciones contra su Gobierno están influenciadas por las acciones del grupo terrorista Daesh (autodenominado Estado Islámico y proscrito en Rusia).



"Pareciera que la influencia del Estado Islámico ha llegado a través de las redes [sociales] hasta Nicaragua", dijo el mandatario en un acto con motivo del 39 aniversario de la Fuerza Aérea, según consigna el medio local El Nuevo Diario.



"En Nicaragua vamos a tener que enfrentar las consecuencias de la ruptura del tejido social"



Ortega dijo que semanas atrás el país estuvo sumido en el caos gracias a "prácticas terroristas que no se conocían", en referencia a secuestros de ciudadanos y de policías, y de torturas como la de quemar vivas a las personas.



"Terrible, y no fue un caso, fueron varios casos de hermanos nicaragüenses incendiados, quemados, entre ellos dos hermanos policías incendiados, quemados. Terrorismo, no hay otra palabra", dijo Ortega.



Nicaragua vive una grave crisis desde el 18 de abril pasado, cuando comenzó una ola de protestas contra el Gobierno que derivó en duros enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.



El Poder Ejecutivo atribuye el derramamiento de sangre a sectores violentos de la oposición que intentan ejecutar un "golpe blando", mientras los detractores de Ortega afirman que se debe a la represión de fuerzas oficialistas.



La no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos asegura que 448 personas fallecieron desde que comenzaron las protestas, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calcula que son 295 los muertos.



Sin embargo, el presidente Ortega afirma que el balance es de 195 fallecidos, y que las demás estimaciones son resultado de "manipulaciones".