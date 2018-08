Argentina: Fue hospitalizada Milagro Sala tras desvanecerse

Milagro Sala

Jujuy, agosto 1° - Milagro Sala debió ser trasladada de urgencia ayer al Hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy, tras desvanecerse en el lugar donde cumple prisión domiciliaria. La dirigente social y diputada del Parlasur quedó internada en la institución. Su director, Marcos Rivas, informó al cierre de esta edición que la dirigente social se encontraba “estable y lúcida”, pero evitó aclarar si seguía entubada, como aseguró horas antes el Comité por la Libertad de Milagro Sala. Miembros de ese colectivo denunciaron el hecho como “una muestra más del hostigamiento que sufren” la referente y el resto de los militantes de la Tupac Amaru, y acusaron al gobierno provincial. “Nos preguntamos si (el gobernador Gerardo) Morales no está buscando la muerte de Milagro o de algún otro militante de la Tupac. Busca su destrucción”, completó Mara Brawer, integrante del colectivo que desde hace más de dos años exige la liberación de Sala y denuncia su persecución.



La defensa de Sala denunciará el episodio ante el Tribunal Oral Criminal 3, que la está juzgando por estafa al Estado y asociación ilícita.



El episodio ocurrió ayer al mediodía. Sala se desvaneció mientras almorzaba en el lugar donde cumple prisión domiciliaria, en la localidad de El Carmen,Jujuy. Quienes estaban con ella llamaron al SAME, que “demoró alrededor de 40 minutos en llegar”. Durante ese tiempo, permaneció inconsciente y “cada tanto abría los ojos, pero no podía hablar y volvía a irse”, contó Brawer a este diario. La ambulancia del SAME trasladó a la dirigente al hospital Soria, donde fue entubada e ingresada en terapia intermedia, comunicaron desde el Comité.



Pasadas las 20, el director de la institución informó que Sala se encontraba “en perfecto estado de salud, clínica y emodinámicamente compensada, lúcida y orientada en tiempo y espacio”. También aseguró que se hallaba bajo custodia y que aguardaría “las órdenes del juez (Pablo Pullén Llermanos) para definir cómo seguir”, sin dar más detalles. Mencionó que en el hospital le practicaron estudios de laboratorio, electrocardiograma y tomografía, que fue evaluada por “clínica médica, neurocirujano y cardiología”, pero no confirmó ni desmintió que la dirigente jujeña estuviera entubada, así como tampoco brindó detalles sobre las razones que habrían provocado su desvanecimiento.



La familia de Sala aún aguardaba anoche que Pullen Llermanos los autorizara a verla, denunciaron desde el entorno de la referente.



El Comité por la Libertad de Milagro Sala responsabilizó al gobernador radical Gerardo Morales por el estado de salud de la dirigente y denunció al Poder Judicial provincial por el incumplimiento de la medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que determinó que debía cumplir detención domiciliaria en su residencia habitual, en el barrio de Cuyaya. La casa de El Carmen, adonde fue confinada a cumplir con la prisión domiciliaria el año pasado, permanece “sin señal telefónica, con dificultades en el acceso a los médicos y sin nadie alrededor más que gendarmes”, denunció Brawer y completó: “Milagro es una presa en estado de aislamiento”.



“Tanto Milagro como el resto de los integrantes de la Tupac detenidos están hace ya dos años y medio viviendo en constante situación de acoso, trato inhumano, hostigamiento”, denunció la ex diputada nacional e integrante del Comité que exige la liberación de Sala.



La defensa de Sala adelantó que denunciará el episodio de salud de Sala ante el Tribunal Oral en lo Criminal 3, que en la actualidad la está juzgando por asociación ilícita y fraude al Estado, entre otras cosas, por el supuesto manejo fraudulento de fondos destinados a la construcción de viviendas. “Ningún sujeto humano puede soportar semejante nivel de hostigamiento, de falta de justicia, de arbitrariedad”, apuntó Brawer, vinculando la situación de aislamiento que vive Sala en su encierro domiciliario y las condiciones en las que está siendo juzgada, junto a otros 30 acusados, por un tribunal sospechado de parcialidad.