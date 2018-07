Corte Suprema pospone investigación contra Álvaro Uribe en espera de resultado de recusación

CSJ de Colombia Credito: Agencias

Bogotá, julio 31 - La Corte Suprema de Justicia de Colombia suspendió las investigaciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez y al representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada por los delitos de soborno y fraude procesal hasta que se resuelva la recusación que presentó la defensa ante tres magistrados que llevan el caso.



Por su parte, el senador Iván Cepeda en rueda de prensa anunció nuevas acciones legales en el caso que involucra Uribe Vélez y al representante Álvaro Hernán Prada por su presionar testigos para que declararan a favor del senador. Informó que Gustavo Rugeles y Fernando Londoño serán denunciados por calumnia.



"Cuando los magistrados empezaron a hacer una investigación rigurosa que demostró en ultimas que el que presuntamente está detrás de esta manipulación de testigos es el señor expresidente, entonces comienza una campaña sucia contra los magistrados de la Corte, especialmente contra el magistrado José Luis Barceló”, expresó Cepeda.



El abogado Jaime Granados, apoderado de Uribe Vélez, alegó que en el proceso no se garantiza el derecho a la defensa. “Los jueces no solo deben ser imparciales, sino parecerlo y, en esta ocasión, eso no ha pasado”, dijo en declaraciones reseñadas en un medio local.



Por su parte, Álvaro Uribe expresó que este martes repelerá a uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que le citó a indagatoria por un caso de presunto soborno y fraude procesal.



Además, indicó que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la actuación en su contra.



"La primera muestra de respeto a las instituciones es que no se permita que frente a los magistrados de la Corte Suprema se emprendan campañas sucias y denigrantes como las que se han estado presenciado en los últimos días desde el uribismo”, declaró Cepeda al respecto.



La recusación se radicó este lunes, después de la rueda de prensa en la que el Jefe del Centro Democrático cuestionó que el sistema de medios públicos haya recibido las grabaciones que serían tomadas como pruebas en su contra ante la justicia.



A partir de ahora los tres magistrados que pertenecen a la Sala de Instrucción II de la Sala Penal tendrán la tarea de revisar la reacusación exigida por la defensa de Uribe.