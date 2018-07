Barco italiano devuelve migrantes rescatados a Libia

Imagen de archivo de una embarcación que transporta migrantes y refugiados a través del Mediterráneo Credito: AP

31-07-18.-Un barco remolcador italiano devolvió a Libia a 108 migrantes rescatados en el mar Mediterráneo, informaron este martes (31.07.2018) varios medios. Se trataría del remolcador "Asso 28", que trabaja en una plataforma petrolífera en el Mediterráneo.



Un portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) confirmó que la embarcación se desplazó hacia Libia, pero señaló que no están claros los detalles del rescate de las 108 personas.



Según la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, se está comprobando la información. "Libia no es un puerto seguro y esta actuación podría haber violado la legalidad internacional", tuiteó.



Libia, sumido en un conflicto civil, es el país desde el que parten muchos migrantes y solicitantes de asilo que intentan llegar a Europa cruzando el mar Mediterráneo.



En julio, la nación norteafricana estableció una zona de búsqueda y rescate que se extiende por aguas internacionales. Sólo las autoridades libias pueden coordinar rescates en ella y asignar puertos a los barcos, aunque puede transferir esas competencias.



Italia: "¡Seguiremos así!"



El Gobierno italiano, por su parte, negó desde mediados de junio la entrada a varios barcos de ONG con migrantes rescatados y prioriza el rescate por parte de las autoridades libias.



"La Guardia Costera libia rescató y devolvió a 611 migrantes en las últimas horas. ¿Las ONG protestan y los traficantes pierden su negocio? ¡Bien, seguiremos así!", dijo este mismo martes en Facebook el ministro de Interior italiano, el ultraderechista Matteo Salvini. Según el polémico político, la Guardia Costera italiana no coordinó ni intervino en el rescate.



El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Italia en 2012 por la devolución a Libia de africanos rescatados en el Mediterráneo, al considerar que los puso en riesgo de sufrir un tratamiento inhumano.