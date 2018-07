Chile: mineros estatales del norte en paro y con bloqueos

Los trabajadores de la mina de cobre de Chuquicamata en paro

31 de julio de 2018.- Los trabajadores de la mina de cobre de Chuquicamata, mina del norte de Chile que pertenece a la estatal Corporación del Cobre (Codelco) declararon la paralización “total” de actividades y bloqueo de accesos a los yacimientos y corte de caminos en protesta por despidos de operarios.



Los sindicatos números 1, 2 y 3 del yacimiento ubicado en la norteña región de Antofagasta señalaron en un comunicado que “ya agotadas todas las instancias para obtener un diálogo participativo que permitiera ‘influir y dejarse influir’, han cumplido con el mandato de sus bases haciendo efectivo el paro”.



Los trabajadores exigen a la dirección de Codelco “reintegrar de manera inmediata a dos trabajadores despedidos injustificadamente”.



Denuncian que Codelco los despide “por falta de confianza” en sus operarios pero “creemos que la administración no tiene pruebas para culpar a nuestros trabajadores, a nuestros asociados”.



Los despidos se producen en medio de cambios en el sistema de explotación dispuesto por las autoridades. La mina, actualmente explotada a cielo abierto (rajo abierto), está en proceso de cambio a un sistema para extraer a través de galerías subterráneas. Se estima que 1700 trabajadores quedarán sin empleo.



Los trabajadores también demandan poder “incidir en temas como Planes de Egreso, Propuestas de Empleabilidad y Transformación de la mina Chuquicamata a rajo abierto en mina subterránea”.



También reclamar participar en “rediseños, proyectos estructurales e inversiones” como parte de “la instalación efectiva de las mesas de trabajo de las diferentes Gerencias”.



El mismo comunicado exige el “cese de las prácticas antisindicales” y hacer cumplir “normas sobre diversidad de género, conciliación de la vida laboral, familiar y personal, de manera efectiva con la participación de la dirigencia sindical”.



Los trabajadores de los sindicatos de Chuquicamata también cuestionan a los dirigentes de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), que agrupa a todos los sindicatos de Codelco, por no acompañar en este conflicto.



“No podíamos seguir esperando que la federación hiciera algunas cosas, no llegaron a ningún puerto con la administración en Santiago”, afirmó el dirigente sindical Rolando Milla. La federación sabe que “en Chuquicamata las relaciones laborales son muy paupérrimas”, denunció.