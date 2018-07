Por la libertad de Lula, inician hoy huelga de hambre en Brasilia

31 de julio de 2018.- Seis militantes de movimientos populares brasileños iniciarán hoy aquí una huelga de hambre por tiempo indeterminado, en reclamo de la libertad de Luiz Inácio Lula da Silva y su derecho a ser candidato presidencial.



Son pocas las personas que tienen el coraje de tomar una decisión así, pues no se trata de un ayuno de uno o dos días, sino de una huelga que no tiene fecha para terminar, significó el miembro de la coordinación del Frente Brasil Popular (FBP) Joao Pedro Stédile al anunciar el comienzo de la medida extrema.



La huelga empezará a las 16:00 (hora local) de este martes en las inmediaciones del Supremo Tribunal Federal (STF) y en la misma tomarán parte cuatro hombres y dos mujeres del Movimiento de Pequeños Agricultores (MPM), el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y la Central de Movimientos Populares (CMP).



En conferencia de prensa ofrecida la víspera Frei Sérgio, quien actúa junto al MPA y es uno de los que iniciarán el ayuno por tiempo indefinido, explicó que el momento cuando terminará lo que consideró un 'gesto de paz' lo definirán los ministros del STF, quienes tienen facultades para ordenar la liberación de Lula.



Aclaró que ninguno de ellos es suicida y enseguida apuntó que 'nosotros amamos la vida y queremos vivir. Ahora, si después de algunos días de ayuno algo grave sucede con alguno de nosotros hay culpables y responsables', sostuvo.



Frei Sérgio, reseñó el diario digital Brasil 247, citó entre estos últimos al juez Sérgio Moro y a miembros del tribunal de apelaciones de Porto Alegre por condenar a Lula en segunda instancia y aumentar su pena, y a los ministros del STF Luiz Edson Fachin, Cármen Lúcia, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Rosa Weber y Alexandre de Moraes.



Según explicó Stédile, la huelga de hambre que comenzará hoy forma parte de una agenda de movilizaciones de los movimientos populares que incluye, entre otras acciones, la llegada a Curitiba - donde Lula cumple prisión política hace más de tres meses - de una caravana del semiárido brasileño.



Los campesinos, que vienen denunciando en su recorrido de más de cuatro mil kilómetros la vuelta del hambre y la miseria al país, intentarán visitar al líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT) entre el 4 y 5 de agosto, detalló.



Añadió que los movimientos populares incentivarán además a la población y a otros militantes a hacer ayunos públicos en sus Estados el propio día 4, cuando el PT oficializará en su convención nacional la candidatura de Lula a la Presidencia de la República.



Por último, se espera que el 15 de agosto millares de personas participen en un acto político y acompañen el registro de la candidatura del ex dignatario brasileño en el Tribunal Superior Electoral (TSE), en esta capital.

