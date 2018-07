Rafael Correa: "Lenín Moreno es un hipócrita y tiene acordado con EEUU qué va a pasar con Assange"

Bruselas, julio 29 - Rafael Correa cargó contra el actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, luego de que este afirmara que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, deberá abandonar la embajada ecuatoriana en Londres en algún momento.



"El mundo entero debe saber que estamos hablando de un farsante (…) Tengan la seguridad que este señor [Lenín Moreno] ya tiene acordado con EEUU qué va a pasar con Assange. Los días de Assange en nuestra embajada están contados", sentenció Correa desde Bruselas durante una entrevista con RT.



Si bien Correa reconoció que la filtración de documentos es "una actividad ilegal", ya que "los Estados tienen derecho a tener secretos", recordó que durante su Gobierno se le otorgó el asilo "porque no había garantía del debido proceso".



"Si sale de la embajada sin salvoconducto, va a ir a parar a EEUU, donde se lo acusa con leyes que incluyen la pena de muerte. Son leyes totalmente desproporcionadas para lo que hizo Assange", advirtió el exmandatario.



Además, el expresidente cuestionó que no se juzgue con la misma vara a los grandes medios que difundieron la información confidencial: "Nadie dice nada al respecto porque son poderes muy grandes, parte del sistema. Aquí se ve la doble moral y la hipocresía a nivel mundial".



Correa no tiene dudas que existe un "pacto previo" entre Ecuador y EEUU: "Es cuestión de tiempo, esto ya está pactado. Es la forma de Lenín Moreno. En nombre del diálogo, disfraza pactos previos. Habla de diálogo y ya está todo acordado con el gobierno de Estados Unidos".



En la misma sintonía se habían manifestado la defensa de Assange que se mostró "preocupada" por las contradicciones del Gobierno ecuatoriano.



Por último, Correa se refirió al papel que juega el Reino Unido en esta ola de tensiones diplomáticas: "Hay países que se creen por encima del bien y del mal (…) El orden mundial no es un orden de justicia, ni de derecho, sino la imposición del más fuerte".

Esta nota ha sido leída aproximadamente 147 veces.