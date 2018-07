Ahed Tamimi: Hay que unir las luchas para aislar a Israel por sus crímenes de guerra

Ahed Tamimi en Rueda de Prensa

Jerusalén, julio 29 - Ahed Tamimi llamó este domingo a la unidad popular para apoyar la lucha de los prisioneros palestinos . "Hay que vincular la lucha social y popular para boicotear e aislar a Israel por sus crímenes de guerra", enfatizó.



La joven símbolo de la resistencia Palestina ofreció una rueda de prensa tras haber sido liberada este domingo luego de permanecer ocho meses en una prisión israelí.



"Al Quds seguirá siendo la capital de Palestina", afirmó la joven, y envió un saludo a todo el pueblo palestino que continúa luchando por soberanía, haciendo especial referencia a quienes habitan la Franja de Gaza y fueron reprimidos en la Marcha del Retorno.



También se refirió a la reciente Ley de Estado judío recientemente aprobada por Israel a la que calificó de racista.



"Voy a estudiar derecho para poder trasmitir la causa Palestina a todos los tribunales internacionales", expresó Tamimi respecto a sus planes de futuro.



Comentó que durante su prisión llevó adelante una escuela junto a sus compañeras para poder terminar con sus estudios. A la misma la denominaron "La clase del desafío" ya que las autoridades pretendían cerrarla, pero ellas resistieron para poder continuar estudiando.



A su vez, explicó que las prisioneras sufren maltratos de las autoridades y enfermedades en la cárcel.



"Que la justicia y la igualdad sean la base para la fundación de Estados sin tener ambiciones propias o personales sobre la cual rescatar guerras", expresó. "Nunca he vivido en paz, por eso veo la como algo enorme, la paz tiene que estar en todas las partes del mundo".



Más temprano, el presidente palestino, Mahmud Abás, recibió a la joven en el palacio presidencial y se refirió a la misma como "modelo de la lucha palestina".



La menor de edad fue condenada por golpear a un soldado israelí que había disparado a su primo, de catorce años, en su pueblo natal, Nabi Saleh, en la Cisjordania ocupada. Su madre también fue condenada y tuvo que pagar una multa de 1.500 dólares tras un pacto entre la defensa y la fiscalía.



Tamimi no es la única menor de edad que ha sufrido la prisión por parte del régimen de Israel. Organizaciones no gubernamentales denuncian que más de 300 niños palestinos se encuentran detenidos en cárceles israelíes en territorios ocupados.