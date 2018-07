Presidente de Perú anuncia referendo para reforma judicial

Martín Vizcarra

Lima, julio 28 - El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ofreció discurso en el Parlamento de la nación donde anunció un referendo para consultar entre otros puntos una la reforma judicial y política.



Se consultarán los cambios en la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la reelección de congresistas y se someterá a votación el financiamiento privado de los partidos políticos, campañas electorales y la bicameralidad parlamentaria.



“Como presidente estoy haciendo todo, absolutamente todo lo que constitucionalmente me es posible. Es nuestra responsabilidad histórica emprender esta reforma y lo haremos de la mano con la ciudadanía, otros poderes deberán hacer lo mismo. No he asumido la presidencia para solo ocupar un sillón. La reforma judicial y política son nuestras banderas y vamos a ir a fondo para hacerlas realidad”, aseveró el mandatario.



Estas disposiciones de la primera autoridades peruana se dan luego de los múltiples escándalos de corrupción en los que están involucrados jueces empresarios y miembros del CNM.



"Como esta medida es urgente vamos a iniciar el procedimiento para convocar a un referendo para la construcción de confianza sobre una institución cuestionada el día de hoy", expresó Vizcarra.



Vizcarra ocupa la presidencia de Perú desde el pasado mes de marzo de este año luego de la renuncia de el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, por sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, envuelta en un escándalo de corrupción.