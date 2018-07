Decenas de miles de rusos protestaron este sábado contra el aumento de la edad de jubilación

Credito: AFP

28-07-18.-Decenas de miles de rusos participaron este sábado 28 de julio en manifestaciones convocadas en todo el país por el Partido Comunista para protestar contra un proyecto gubernamental para aumentar la edad de la jubilación, reseña la agencia AFP.



En Moscú, 100.000 personas según los organizadores, participaron en una manifestación contra le reforma, que todavía está en debate en el parlamento.



Los manifestantes corearon lemas como "¡Putin, no toques nuestra jubilación!" y algunos llevaban pancartas pidiendo "no morir en el trabajo".



También hubo manifestaciones en otras ciudades, como en San Petersbursgo, la segunda de Rusia, donde unas mil personas salieron a la calle, algunas con retratos de Stalin.



En Novossibirsk, en Siberia Occidental, la agencia de prensa estatal Tass habló de 1.200 manifestantes, citando datos del ayuntamiento.



Las protestas, poco habituales en las medidas que tienen el visto bueno del presidente Vladimir Putin, también han saltado a internet, con una petición que ha reunido 2,9 millones de firmas.



Putin no había hablado de esta medida durante la campaña electoral que le llevó a la reelección en marzo. En julio su popularidad cayó al 64% frente al 80% de mayo, según el centro ruso de estudios de opinión (VTsIOM).



"Muchos creyeron a Putin cuando decía que no habría reforma de las pensiones. Pero era demagogia. Estoy muy decepcionada", dijo Irina Ivanova, una manifestante de 49 años de San Petersburgo.



El proyecto de ley prevé aumentar progresivamente la edad de la jubilación por primera vez en 90 años. Actualmente las mujeres se jubilan a los 55 y los hombres a los 60, lo que pasaría a 63 y 65 años, respectivamente.



Putin dijo la semana pasada que no le gustaba la idea pero que es necesario "tomar decisiones cruciales".



Los que se oponen a la medida argumentan además que teniendo en cuenta la esperanza de vida de los hombres en Rusia (66 años) muchos no podrán disfrutar de la jubilación.



"Llegarán a la edad de jubilación en el ataúd", dijo Guennadi Ziouganov, líder del partido comunista, en una manifestación el sábado en Moscú. "Es un golpe a los ciudadanos de nuestro país", aseguró.