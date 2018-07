Nicaragua: Denuncian despidos de médicos por haber atendido a manifestantes

Credito: DPA

28-07-18.-El Ministerio de Salud (MINSA) de Nicaragua despidió de sus puestos a más de una veintena de médicos de un hospital público de la ciudad de León que atendieron a manifestantes heridos durante recientes protestas contra el Gobierno, según denuncias de varios de los afectados.



El gastroenterólogo Javier Pastora dijo a la agencia alemana dpa que él es uno de los especialistas cesados del hospital-escuela "Oscar Danilo Rosales" de León. En el grupo figuran pediatras, ortopedas, infectólogos, cirujanos plásticos, anestesiólogos y el único oncólogo pediatra que tenía el hospital.



"Esto afectará seriamente la calidad de la atención de nuestros pacientes" en el principal hospital público del occidente de Nicaragua, se lamentó Pastora, quien era el jefe del área de cirugía.



Atribuyó el despido al hecho de que atendieron a varios manifestantes heridos durante las protestas que estallaron el 18 de abril, desafiando así una presunta orden de la dirección del hospital y del MINSA de no darles servicio médico. Indicó que en las cartas de despido, firmadas por la directora del hospital, Judith Lejarza Vargas, se les informa que prescinden de sus servicios sin explicar las razones de la decisión.



A las protestas se unió la médica nicaragüense Tania Fonseca Terán, hija del fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quien fue vista llorando y consolando a los médicos que fueron despedidos.



El despido causó una fuerte reacción por parte de la comunidad médica de Nicaragua, que aglutina a 37 asociaciones.



Las organizaciones gremiales condenaron los despidos "de los colegas que se han comprometido con la defensa de la vida y de seres humanos heridos durante estos meses de protestas cívicas".



Asimismo demandaron la "liberación inmediata de los médicos secuestrados en las instalaciones policiales y el cese de la persecución, estigmatización y criminalización del ejercicio médico".



Estudiantes universitarios de León, a 90 kilómetros de Managua, realizaron un "plantón" pacífico frente al centro asistencial para protestar por lo que consideraron "una represalia" contra los médicos. La medida no fue confirmada oficialmente por el MINSA ni por la vicepresidenta Rosario Murillo en sus habituales declaraciones del mediodía, en las que fustigó duramente a los opositores, a quienes llamó "golpistas, terroristas y satánicos".



Estudiante brasileña asesinada



Horas antes la Policía Nacional anunció la captura del guarda de seguridad privada nicaragüense Pierson Gutiérrez Solís, sospechoso del asesinato de la estudiante brasileña Rayneia Gabrielle Lima, quien falleció el lunes (23.07.2018) en Managua, víctima de varios disparos.



A Gutiérrez "le fue ocupada (decomisada un) arma de fuego, tipo carabina M4", detalló la Policía, que no explicó cómo un guarda de su tipo portaba un fusil de asalto automático en versión carabina fabricado por la empresa Colt de Estados Unidos.



El Gobierno de Brasil ha pedido a Nicaragua investigar el caso a profundidad. "Vamos a insistir porque nos parece una cosa inaceptable", dijo este viernes el ministro de Exteriores de Brasil, Aloysio Nunes.



Las protestas contra Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.