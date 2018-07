México: López Obrador anuncia inversión multimillonaria en el sector energético

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador Credito: AP

Ciudad de México, 27 de Julio - El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el viernes una inversión de 304.000 millones de pesos (16.000 millones de dólares) en los próximos tres años para extraer más petróleo y gas, rehabilitar las actuales refinerías y construir una nueva y generar más energía hidroeléctrica.



“No queremos alarmar”, dijo en referencia a la escasa producción de crudo, uno de los retos prioritarios. “Si no actuamos con urgencia tendríamos problemas en el corto y en el mediano plazo, problemas de falta de producción de petróleo”, aseguró en rueda de prensa.



Según sus datos, en 14 años la producción de crudo de México ha caído de 3.4 millones de barriles diarios a 1.9 “y es una tendencia a la baja porque se abandonó el sector energético y la industria petrolera”. Por eso, dijo, su intención es destinar desde el primer año 75.000 millones de pesos adicionales a explorar y perforar pozos para que en dos años la producción diaria haya aumentado en 600.000 barriles.



También aseguró que habrá inversiones millonarias (49.000 millones de pesos) para rehabilitar las seis refinerías que existen en la actualidad con el fin de que puedan operar al cien por cien y no al 30% de su capacidad como ocurre ahora. Asimismo, dijo que destinará 160.000 millones de pesos en tres años a la construcción de una refinería nueva en Tabasco, en el sur del golfo de México.



López Obrador aprovechó el encuentro con la prensa para anunciar que el ingeniero agrónomo Octavio Romero será el próximo director de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos.



Asimismo, afirmó que se modernizarán las plantas hidroeléctricas que hay en la actualidad con una inversión de 20.000 millones de pesos porque generan una energía “barata y limpia”.



El próximo presidente de México, que desde su victoria el pasado 1 de julio lleva a cabo una intensa agenda, anunció que viajará al río Usumacinta, en la frontera con Guatemala, para hacer “trabajo de campo” y reunirse con campesinos.



“Vamos a sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y necesito ir al terreno”, declaró. “El pueblo tiene un instinto certero. Sabe. Yo necesito eso. Si estoy nada más en la oficina, me voy a volver hasta tecnócrata”.