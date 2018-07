Trump podría estar preparando un ataque a Irán el mes que viene

El Portaaviones estadounidense Carl-Vinson Credito: web

27 de Julio - EE.UU. podría "estar preparando" un ataque a las instalaciones nucleares de Irán, posiblemente tan pronto como el próximo mes, han anunciado altos funcionarios del Gobierno de Australia al canal ABC este viernes.



Las fuentes australianas comunicaron que Canberra, al igual que Londres, ayuden posiblemente a Washington a "identificar los objetivos en Irán" en caso de ataque. No obstante, precisaron que hay una "diferencia significativa" entre "participar directamente" en una acción militar y "proporcionar ayuda en Inteligencia" para identificar instalaciones iraníes.



Sin embargo, el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, anunció que "no tiene razones" para creer que Trump está planeando un ataque contra Teherán.



Las declaraciones desde el Gobierno australiano llegan en medio de la creciente tensión entre Irán y EE.UU. en los últimos tiempos. Así, el pasado lunes el presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió a su homólogo iraní, Hasán Rohaní, que "nunca jamás" amenazara a su país si no quiere "sufrir las consecuencias". Las fuertes expresiones de Trump se produjeron después de que el presidente iraní anunciara que un conflicto bélico con Irán sería "la madre de todas las guerras".



"Una guerra de nervios"



Mientras tanto, el expolítico español y profesor de ciencias políticas Jorge Verstrynge Rojas opina que EE.UU. no va a atacar Irán, y que solo se trata de una "guerra de nervios" provocada por el hecho de que Damasco tiene como aliado a Teherán y Siria va avanzando hacia los Altos de Golán.



Según Verstrynge, a Israel le parece que los iraníes se están acercando demasiado a sus fronteras, pero esto no va a suceder porque Rusia "está frenando este tipo de situación" y Teherán no constituye una amenaza para Tel Aviv.



Además, el experto cree que Trump es "un individuo más equilibrado de lo que parece" y no llevará a cabo acciones como atacar a Irán y estima que su fuerte retórica está diseñada para "asustar a los iraníes".



Asimismo, el politólogo español destacó el rol de Moscú, afirmando que cree mucho en la "capacidad de disuasión de Rusia", ya que su presidente, Vladímir Putin, es "una persona muy equilibrada".