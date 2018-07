Embajadora salvadoreña en Bolivia falleció tras buscar atención médica en 7 clínicas donde le fue negada

Maddelin Vanessa Brizuela Arévalo Credito: Web

27-07-18.-Tras el fallecimiento de la embajadora de El Salvador en Bolivia, Maddelin Vanessa Brizuela Arévalo, se conoció un informe por parte de representantes de la sede diplomática que reveló que la funcionaria buscó asistencia médica en por lo menos siete clínicas, y en ninguna se le brindó atención, reseñó el portal http://eltiempolatino.com.



La diplomática murió el 23 de julio a causa de un derrame cerebral, dijo a periodistas el martes la consejera de la embajada centroamericana, Marta Vásquez.



“La embajadora requería el viernes pasado con urgencia una tomografía (de cerebro) y en ese intento se visitó siete clínicas sin recibir atención médica. Después de tres horas fue recibida en el hospital de la Universidad Franz Tamayo, donde falleció a las 06:50 del lunes”, explicó Vásquez, en una publicación de elcomercio.com.



Los representantes de la embajada salvadoreña no descartan presentar una denuncia ante las entidades correspondientes por presunta negligencia médica, de acuerdo con declaraciones que brindaron a medios del país sudamericano.



“Lastimosamente al momento de su crisis sufrimos con varias situaciones de negligencia médica, también por parte del equipo de personal de varias clínicas y hospitales que en su momento no pudieron atenderla y no nos quisieron abrir las puertas para poderla atender”, señaló Mónica Pacheco, funcionaria de la embajada de El Salvador en Bolivia.



Agregó “nosotros como gobierno de El Salvador a través de la embajada vamos a anunciar, va a ver una notificación sobre esta situación para que se haga un precedente”.



Según medios locales, no han obtenido una versión sobre la situación por parte de los centros asistenciales a los que la funcionaria salvadoreña habría acudido.



Entre tanto, el gobierno de Evo Morales no se ha pronunciado al respecto y realizó un acto póstumo en memoria de la embajadora salvadoreña.



El canciller boliviano, Fernando Huanacuni, condecoró el martes a título póstumo a la embajadora salvadoreña con la Orden Libertador Simón Bolívar en el grado de Gran Cruz, por su compromiso y servicio en las relaciones bilaterales.



“Conferimos la máxima condecoración por los servicios prestados, por el compromiso diplomático, pero sobre todo por el servicio humano”, relató Huanacuni en el acto solemne en la Cancillería.



Maddelin Brizuela, que falleció a los 38 años, era la primera embajadora de El Salvador en Bolivia tras la apertura oficial de la embajada salvadoreña en 2016.



Al acto asistieron diplomáticos de varios países, familiares de la fallecida y miembros del Gobierno boliviano, encabezados por el presidente.



Mientras, en El Salvador, la Cancillería emitió a través de un comunicado las condolencias por el fallecimiento de la diplomática e indicó que este 25 de julio desarrollará en el país una Capilla Ardiente en el Salón de Honor de la cartera de Estado “como parte de sus honras fúnebres”.



Además, el ministro de Relaciones Exteriores en funciones, Carlos Castaneda, desmintió la información brindada por su personal en Bolivia sobre la muerte de la embajadora Brizuela y sostuvo “que dichas declaraciones no constituyen declaraciones oficiales de esta cartera de Estado”.