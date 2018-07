Presidente de Ecuador dice que nunca apoyó actividades de Julian Assange

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno Credito: Web

27-07-18.-El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo el viernes que nunca apoyó las actividades de filtración de información de Julian Assange, en una señal del deseo de su Gobierno de poner fin al prolongado asilo del fundador de WikiLeaks en la embajada de la nación sudamericana en Londres.



Moreno confirmó un reporte del 15 de julio del diario Sunday Times que indicó que Ecuador y Reino Unido están en negociaciones para poner fin a la estadía de Assange en la embajada donde recibió asilo en 2012.



El mandatario ecuatoriano dijo que si Assange es expulsado de la embajada, el procedimiento tendría que llevarse a cabo correctamente y mediante un diálogo, aunque no expresó simpatía por la agenda política del activista nacido en Australia, quien filtró documentos confidenciales.



"Nunca estuve en favor de las actividades del señor Assange", dijo Moreno en un evento en Madrid. Assange se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar ser extraditado a Suecia, donde iba a enfrentar interrogatorios por acusaciones de delitos sexuales que él niega.



Esas denuncias ya fueron desestimadas, pero si deja la embajada sería arrestado igualmente por la policía británica por haber violado las normas de libertad bajo fianza. El Gobierno británico dijo el viernes que las conversaciones con Ecuador sobre el futuro de Assange continúan, aunque no se discutió el tema durante una visita a Europa de Moreno.



Los comentarios de Moreno el viernes fueron emitidos en Madrid, donde se reunió con el rey Felipe y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, luego de una visita de tres días a Reino Unido.



Cuando se le preguntó si había conversado con el Gobierno británico sobre Assange en su reciente visita, Moreno dijo que los dos países están en permanente contacto sobre el asunto. "La única persona con la que no he hablado es con el señor Assange", añadió.