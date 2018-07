Escándalo en Francia: presidente Macron ante rumores del "caso Benalla; "No tuve relaciones sexuales con ese hombre"

26 de Julio - De todos los comentarios de Emmanuel Macron después de su breve e impresionante ascenso a la presidencia de Francia, pocos han sido tan extraños como su anuncio de esta semana que, para parafrasear otra negación política: no tuve relaciones sexuales con ese hombre.



El presidente francés aprovechó una reunión de crisis con los diputados para negar enérgicamente cualquier enlace con el súbitamente notorio Alexandre Benalla, un hijo de inmigrantes marroquíes que, hasta el viernes pasado, era su guardia de seguridad personal.



"¡Alexandre Benalla nunca ha tenido los códigos nucleares!", Declaró Macron, presumiblemente tratando de ser ingenioso. "¡Benalla nunca ha sido mi amante!"



El comentario extraordinario de Macron, en respuesta a los rumores de internet, fue reportado ayer cuando intentó, pero falló, fanfarronear a través de una crisis creciente sobre su relación notablemente cercana con el misterioso joven de 26 años.



El escándalo, que ahora transfigura a Francia, fue provocado por impactantes imágenes de video que muestran a Benalla disfrazándose de oficial de policía (que no lo es) para asaltar a un hombre y una mujer en las calles de París.



Fue filmado durante las protestas del Primero de Mayo hace casi tres meses. Pero a pesar de ser reportado instantáneamente a la oficina del presidente, el incidente fue silenciado rápidamente, aparentemente en contra de la ley francesa.



Luego se ocultó material incriminatorio -de nuevo en circunstancias dudosas- que convenientemente permitieron a Benalla permanecer empleado en el círculo interno de Macron.



No fue hasta que finalmente aparecieron las imágenes de la película del ataque, hace ocho días, que fue despedido. Para entonces, el asunto había disminuido el alto índice de aprobación de Macron, que bajó a solo 39 por ciento, aproximadamente la mitad de su nivel después de su elección en mayo pasado, y los oponentes usaron este espantoso intento de encubrimiento para alimentar aún más la imagen de Macron como el "presidente de los ricos" monárquico, sin contacto con la gente común y propenso, en palabras del jefe de la policía de París, al "amiguismo tóxico".



Mientras tanto, se estaban haciendo serias preguntas sobre la naturaleza exacta de la relación del presidente de 40 años con el joven de 26.



Aunque prácticamente desconocido para el público, rápidamente surgió que Benalla, en los últimos 18 meses, se había convertido en una figura clave en la vida pública y privada del presidente casado.



Su origen fue ciertamente inusual: criado en un suburbio arenoso de Evreux en Normandía, se hizo activista del Partido Socialista de Izquierda cuando era adolescente, llegando a ser amigable con su director de seguridad Eric Plumer, quien lo ayudó a conseguir empleo con funcionarios del partido. incluido el ex presidente Francois Hollande.



Por esta época, al parecer, Benalla se encontró por primera vez con Macron.



Trabajó para el partido durante varios años, pero fue despedido en 2012, después de huir de la escena de un accidente automovilístico mientras conducía para el entonces ministro de Industria, Arnaud Montebourg.



Benalla pasó varios años haciendo trabajos de seguridad en Marruecos. Pero cuando su viejo amigo Macron, un ex banquero convertido en político, decidió crear un nuevo partido político, "En Marche"!, y postularse para la presidencia en 2017, Benalla regresó rápidamente a París para ayudar.



El dúo pronto se hizo inseparable. Esquiaron, asistieron a partidos de tenis juntos. También se encontraban en condiciones lo suficientemente cercanas como para que el asistente hubiese recibido un pase de acceso total al Assemblee Nationale y una llave de la residencia privada de Macron en Le Touquet.



Después de la victoria electoral de su jefe, el joven ayudante recibió numerosos beneficios, incluido un salario de 100.000 libras anuales y un apartamento de gracia y favor en París en el muelle de Branly, cerca de donde el presidente Francois Mitterrand una vez alojó a su amante e hija ilegítima con gastos del Estado.



También había un automóvil del gobierno equipado con sirenas intermitentes para ayudarlo a despejar las carreteras notoriamente obstruidas de la capital.



En el frente político, mientras tanto, las fotos de la campaña presidencial del año pasado demostraron que Benalla era una presencia constante, algo oscura, al lado de Macron.



Circularon rumores en línea sobre la relación de Macron con Benalla, a lo que el presidente francés respondió: "Si yo hubiera sido homosexual, lo diría y viviría [abiertamente]"



Ante la caída de los raitings, se podría haber esperado que el reciente éxito de Francia en la Copa del Mundo le proporcionara a Macron un empuje de popularidad muy necesario y reiniciara su turbulento reinado.



Después de todo, su predecesor Jacques Chirac disfrutó de un 15 por ciento de "rebote" cuando Francia ganó el torneo de 1998, lo que le permitió asegurar su reelección.



Con esto en mente, Macron aseguró que fue fotografiado saltando sobre una mesa y golpeando el aire, estilo Freddie Mercury, cuando Croacia anotó un gol en la final en el Estadio Luzhniki de Moscú.



Desgraciadamente, varios críticos, incluido el influyente politólogo Thomas Guenole, lo acusaron rápidamente de hacer "una sucia oportunidad política" de la feliz ocasión.



Días más tarde, el equipo victoriosofue invitado al Palacio del Elíseo, incluso eso llevó a criticar la velocidad a la que Les Bleus había viajado por los Campos Elíseos en su autobús con techo descubierto, lo que obligó a un vocero a negar que el conductor tuviera órdenes de apresurarse.



Curiosamente, las fotos del viaje en autobús revelan que los futbolistas victoriosos y su equipo de gestión tuvieron un compañero poco probable durante su viaje más allá de las multitudes vitoreadoras: también a bordo estaba el omnipresente Alexandre Benalla.



La razón de su presencia todavía no se ha explicado correctamente: Christophe Castaner, mano derecha de Macron, insistió en que Benalla simplemente había estado "ayudando con las bolsas".



Solo otra curiosa arruga en la historia cada vez más turbia del Presidente y su hombre de seguridad.



Traducción: Aporrea.org

Solo otra curiosa arruga en la historia cada vez más turbia del Presidente y su hombre de seguridad.