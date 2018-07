El general de división Qassem Soleimani advierte a Trump en un discurso que una guerra con Irán "destruiría todo lo que usted posee"

Teherán, 26 de Julio - El general a cargo de las élites paramilitares de Irán, Quds Forces. advirtió este jueves a Donald Trump que la guerra con el país islamista eliminaría todo su patrimonio neto, sugiriendo que los terroristas con la ayuda del ejército iraní están preparados para atacar sus propiedades inmobiliarias.



"Usted sabe que esta guerra destruirá todo lo que posee", dijo el general de división Qassem Soleimani durante un discurso en la ciudad iraní de Hamedan.



También dijo que el Mar Rojo no está seguro mientras que las tropas estadounidenses están desplegadas en el área: "Trump debería saber que somos una nación de martirio y que lo estamos esperando".



'Estamos cerca de ti, donde ni siquiera puedes imaginar ... Ven. Estamos listos. Si comienzas la guerra, terminaremos la guerra ", se jactó.



La última jactancia iraní puede ser una sugerencia de que los terroristas con la ayuda del ejército de Teherán están preparados para atacar las propiedades inmobiliarias del presidente.



"Hay que tener cuidado con insultar al pueblo iraní y al presidente de nuestra República".



Soleimani advirtió sobre el "poder de Irán en la región y nuestras capacidades en una guerra asimétrica", una referencia a la historia de financiación y entrenamiento de terroristas de las Fuerzas Quds que adoptan tácticas normalmente rechazadas en Occidente.



Irán esta semana desestimó una advertencia de Trump de que Teherán se arriesgaba a sufrir terribles consecuencias si amenazaba a Estados Unidos.



Trump suavizó su tono amenazante el martes, solo dos días después de que criticó una advertencia sobre "consecuencias" para los anti-Estados Unidos de Teherán. retórica.



Dirigiéndose a la convención nacional de los Veteranos de Guerras en el Extranjero, Trump se atribuyó el mérito por sacar a los EE. UU. del acuerdo nuclear de la era Obama, pero dijo que su administración está lista para que Irán regrese a la mesa de negociaciones.



Estamos listos para hacer un verdadero negocio, no el trato que fue hecho por la administración anterior, que fue un desastre", dijo.



A última hora de la tarde del domingo, Trump twitteó a Rouhani: "NUNCA, NUNCA AMENACES A LOS ESTADOS UNIDOS O SUFRIRÁS CONSECUENCIAS DE LAS CUALES MUY POCOS A TRAVÉS DE LA HISTORIA HAN SUFRIDO ANTES".



Rouhani había afirmado que "Irán es la madre de toda paz" antes de advertirle a Trump que "la guerra con Irán es la madre de todas las guerras".



"No juegues con fuego, o te arrepentirás", continuó el líder iraní. "Los iraníes son los maestros y nunca se doblegarán ante nadie".



Traducción: Aporrea.org



El original en inglés puede verse en: http://www.dailymail.co.uk/news/article-5995587/Iranian-special-forces-leader-warns-Trump-war-destroy-own.html