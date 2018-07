Ministro paraguayo que murió en accidente aéreo volvía de visitar a su madre: ella falleció horas después

Luis Gneiting aprovechó un viaje oficial al sur del país para ver a su progenitora, que estaba enferma terminal. El avión que lo llevaba de regreso a Asunción se estrelló al poco tiempo de despegar del aeropuerto de Ayolas.



26 de Julio - Tintes aún más dramáticos ha tomado la historia del fatal accidente aéreo ocurrido el miércoles en Paraguay y que acabó con la vida del ministro de Agricultura de ese país, Luis Gneiting Dachtiar, y otras tres personas.



Esto, luego de saberse que el funcionario volvía a Asunción tras visitar a su madre enferma, quien murió horas después de que el avión que llevaba a su hijo se estrellara.



Según informó a medios locales Germán Gneiting Dachtiar, intendente de la localidad de Carmen del Paraná y hermano del fallecido ministro, este último aprovechó su presencia en el sur de Paraguay por un acto oficial para luego visitar a su madre, Irene Dachtiar, quien ya enfrentaba sus últimos días de vida producto de un cáncer.



La autoridad comunal explicó a la radio 970 AM que su hermano Luis no había podido visitar a su madre los últimos días, por lo que aprovechó la tarde del miércoles para estar con ella. Justo después de ese encuentro, Gneiting tomó el avión de regreso a Asunción desde el aeropuerto de Ayolas junto al viceministro de Ganadería, Vicente Ramírez, el piloto Gerardo López y el copiloto Luis Charotti. Todos murieron luego de que la nave se estrellara minutos después de despegar. El avión estuvo desaparecido varias horas, hasta que fue encontrado a primera hora de este jueves, momento en el que se confirmó el deceso de las cuatro personas.



Poco antes del hallazgo, a las 04:00 horas de hoy, falleció Irene Dachtiar. Germán Gneiting aclaró que su madre no alcanzó a enterarse del accidente del ministro, ya que nadie se lo comentó. Ahora, la familia busca despedir a ambos en una misma ceremonia, lo que tendrá que coordinarse con las autoridades de Gobierno.