Brasil: Expresidenta de Chile Michelle Bachelet realiza nuevo gesto a Lula

Santiago de Chile, 26 de Julio - Luego de firmar una carta en apoyo del ex Presidente de Brasil, Lula da Silva, quien se encuentra en prisión tras ser condenado por un delito de corrupción, la ex Mandataria, Michelle Bachelet, viajó a ese país para participar en la 12° Conferencia de Salud Pública en Río de Janeiro.



En ese contexto, la semana pasada el ex canciller del Gobierno de Lula, Celso Amorin, aseguró que sería una buena señal que Bachelet visitara al líder del PT, quien pese a su condena buscaría ser candidato presidencial nuevamente.



Aunque desde el circulo de Bachelet no se han referido a esta posibilidad, la ex Presidenta volvió a tener un gesto hacía Lula y posó con una franela que pide la liberación del brasileño tras su discurso en la conferencia.



En la prensa se puede leer la frase "A esperança vai vencer o medo mais uma vez" ("La esperanza va a vencer el miedo una vez más").



Durante su discurso, la ex Presidenta comentó que "hoy más que nunca es fundamental defender los avances sociales porque somos un conjunto de países que comparte mucho más que fronteras y tierras". "Vengo de un país que en el pasado destacaba por construir horizontes comunes con grandes salubristas que, como el ex Presidente Salvador Allende, entendían la profesión médica como un compromiso con los más necesitados y los cambios sociales", agregó. Bachelet viajó a Brasil acompañada de la ex ministra de Salud de su administración, Helia Molina, y tiene programado regresar el día 29 de julio.