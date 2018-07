Ministerio de Salud de Brasil asegura que 3.831 casos de sarampión fueron importados de Venezuela

Credito: Efe

26-07-18.-Brasil ha registrado en lo que va del año 822 casos confirmados de sarampión, un 17,6% más de los contabilizados hasta hace diez días por el Ministerio de Salud en su reporte sobre esta enfermedad, informaron hoy fuentes oficiales.



De acuerdo con el Ministerio de Salud, además de los casos confirmados, la mayoría de ellos en los estados Amazonas y Roraima, en el norte del país y fronterizos con Venezuela, otros 3.831 casos son investigados por las autoridades sanitarias, reseñó la agencia Efe.



Según esa cartera, todos los casos están relacionados con la importación del virus desde Venezuela, ya que se comprobó que el virus que circula en Brasil (D8) es el mismo que el del país vecino. "Cabe aclarar que las medidas de bloqueo de vacunación, incluso en casos sospechosos, se están realizando en todos los estados", señaló el ministerio en una nota publicada en su portal.



De los 822 casos confirmados, 519 fueron registrados en el estado de Amazonas y 272 en el de Roraima, así como algunos casos aislados en los estados de Sao Paulo (1), Río de Janeiro (14), Río Grande do Sul (13), Rondônia (1) y Para (2).



De acuerdo con la cartera de Salud, Brasil adelanta medidas de prevención y bloqueo de la enfermedad en todo el país a través de la vacunación para interrumpir la transmisión de los brotes e impedir que se establezca la transmisión sostenida.



"Para ser considerada transmisión sostenida, tendría que ocurrir el mismo brote por más de 12 meses", señaló el ministerio. Una de las recomendaciones de las entidades de salud es que los adultos que no han sido vacunados contra el sarampión reciban la vacuna, principalmente, en los lugares donde hay brotes de la enfermedad. Las personas que ya han completado el esquema de vacunación no necesitan vacunarse de nuevo.



Según el ministerio, entre 2013 y 2015, Brasil presentó brotes de pacientes provenientes de otros países, cuando se registraron 1.310 casos de sarampión, la mayoría en los estados de Pernambuco y Ceará, al nordeste del país y una de las regiones más empobrecidas de Brasil. La enfermedad puede causar graves problemas de salud, como neumonía, ceguera, inflamación del cerebro e incluso la muerte.



La región de las Américas fue la primera en todo el mundo que se declaró en el 2016 como libre del sarampión, año en el que Brasil recibió de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el certificado de eliminación de la circulación del virus del sarampión.



Según la OPS, hasta que el virus sea erradicado en todo el mundo, siempre existe el riesgo de que un país o continente registre casos importados.