Festeja Bolivia los 30 años como dirigente sindical de Evo Morales

Evo Morales en sus inicios como dirigente sindical en Bolivia

La Paz, julio 26 - Los productores de coca del trópico de Cochabamba y otros sectores destacaron el miércoles los 30 años de lucha sindical del presidente Evo Morales y su ejemplo de amor por el pueblo.



"Es un gran patriota, es un gran dirigente, un dirigente ejemplo que hay que seguir. No es fácil ser dirigente durante 30 años, no es fácil luchar inclaudicablemente por amor al pueblo durante 30 años", dijo al canal estatal el secretario ejecutivo de la Federación Chimoré, Leonardo Loza.



Morales inició su carrera política como dirigente de los sindicatos cocaleros del trópico de Cochabamba y a principios de 2006 juró como el primer presidente indígena de Bolivia.



"Él fue torturado, secuestrado, encarcelado. El presidente yo siento que ha llevado la peor parte de la represión, de la cobardía de los gobiernos neoliberales en el pasado, pero sin embargo no ha desmayado, sino ha salido victorioso (...) y ha transformado el país", agregó Loza.



En ese marco, el dirigente llamó a las organizaciones sindicales a mantener la unidad, profundizar el proceso de cambio que vive el país y fortalecer el instrumento político del pueblo, el Movimiento Al Socialismo (MAS).



"Hemos hecho un cambio absoluto con nuestro presidente a la cabeza (...), la voz de los pobres, la voz de los humildes, de los trabajadores", enfatizó Loza.



"De un Estado despreciado, tercer mundista, mendiguista, actualmente estamos en un Estado totalmente con estabilidad económica. Para el pueblo boliviano, Evo Morales significa un nuevo renacer", enfatizó el gerente de la Mancomunidad de Municipios del Valle Alto de Cochabamba, Franolic Huanca.



Por su parte, el vicepresidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Julián Cruz, afirmó que el sector indígena originario campesino nacional respalda el liderazgo de Morales y llamó a las organizaciones sociales a mantenerse unidos para enfrentar a la derecha en las próximas elecciones generales.



"Nuestro hermano presidente ha sido el único líder que se ha mostrado a nivel nacional y a nivel internacional como defensor de los pueblos indígenas", relievó.