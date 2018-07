EEUU pospone eventual reunión de Trump con Putin para 2019

Washington, julio 25 - El asesor estadounidense de seguridad nacional, John Bolton, informó hoy que cualquier nuevo encuentro del presidente Donald Trump con su homólogo ruso, Vladimir Putin, se postergaría hasta 2019 debido a la pesquisa sobre interferencia electoral.



El presidente cree que la próxima reunión bilateral debería tener lugar después de que termine 'la caza de brujas sobre Rusia', indicó el consejero en un comunicado, en el que se refirió a la investigación sobre los comicios de hace dos años con las mismas palabras frecuentemente empleadas por Trump.



Por eso acordamos que será después de primeros de año, agregó Bolton, pese a que el fiscal especial Robert Mueller, quien encabeza la pesquisa sobre una presunta intromisión electoral rusa y una complicidad con la campaña del republicano, no ha dado indicios de cuándo podría terminar esa indagación.



El anuncio ocurre menos de una semana después de que la Casa Blanca diera a conocer que el jefe de Estado pidió al propio Bolton extender una invitación a Putin para visitar esta capital en el otoño próximo.



Tal noticia sorprendió a muchas personas, incluyendo miembros de la comunidad de inteligencia, por darse a conocer a solo cuatro días del encuentro que sostuvieron Trump y Putin en Finlandia, el 16 de julio, a raíz del cual el estadounidense recibió una lluvia de críticas en su país.



El Kremlin se mostró cauto ante esa invitación y ayer Yuri Ushakov, asesor del presidente ruso, se refirió a la posibilidad de que, en lugar de Washington, la reunión se celebrara al margen de la cumbre del G20 en Argentina a finales de noviembre, o en otros eventos internacionales.



Durante su encuentro con Putin en Finlandia, Trump pareció dudar de las conclusiones de la comunidad norteamericana de inteligencia de que Rusia interfirió en los comicios, lo cual provocó condenas de la oposición demócrata y de miembros de su propio partido.



Aunque luego trató de aplacar la tormenta generada por sus pronunciamientos, al decir que sí creía que Rusia estaba detrás de la interferencia, eso no disminuyó el rechazo a la reunión y a lo que varias fuentes consideran una postura suave del jefe de la Casa Blanca.



Los legisladores republicanos instaron al gobernante a no seguir adelante con sus planes para otra cita bilateral y dijeron que el mandatario ruso no sería invitado al Capitolio si realizaba la visita a esta ciudad.

