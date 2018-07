El Mnoal llamó a intensificar esfuerzos por solución pacífica al conflicto palestino

El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, en nombre del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), ratificó en reunión del Consejo de Seguridad del organismo la solidaridad del bloque hacia la causa del pueblo palestino en su lucha por el respeto a sus derechos de autodeterminación y soberanía y llamó a redoblar los esfuerzos por una solución pacífica al conflicto.



Nueva York, julio 24 - El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, en nombre del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), ratificó en reunión del Consejo de Seguridad del organismo la solidaridad del bloque hacia la causa del pueblo palestino en su lucha por el respeto a sus derechos de autodeterminación y soberanía y llamó a redoblar los esfuerzos por una solución pacífica al conflicto.



"El Mnoal reafirma su permanente solidaridad con el pueblo palestino y su apoyo a su justa causa, particularmente en la actual coyuntura, en la que la situación sobre el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, es extremadamente grave e insostenible", reafirmó el diplomático este martes, durante su intervención en el debate abierto del Consejo de Seguridad sobre La situación en el Medio Oriente, incluida la cuestión de Palestina, informó la Cancillería a través del Twitter.



"Los Estados miembros del Mnoal llaman a emprender e intensificar todos los esfuerzos internacionales y regionales necesarios para la solución pacífica, justa y duradera al conflicto", afirmó.



Venezuela ha reiterado en distintos foros internacionales y nacionales su solidaridad con la causa de Palestina y su pueblo, que desde hace más de medio siglo se enfrenta a las políticas sionistas y expansionistas del Gobierno de Israel, que ha obligado al exilio forzado de al menos 2 millones de palestinos, cuyo país ha quedado con 12 % de su territorio histórico, que hoy abarca la Franja de Gaza y la zona de Cisjordania.



"La única manera de alcanzar una solución al conflicto palestino-israelí es a través de medios pacíficos, basados en la solución de los dos Estados, sobre la base de las fronteras previas a 1967, y evitando la adopción de acciones y medidas provocadoras", recalcó Moncada en el debate que se celebra en Nueva York, Estados Unidos (EEUU).



Los Estados miembros del Mnoal advirtieron que el conflicto sigue amenazando la paz y la seguridad internacionales, por lo que Moncada insistió en que se requiere una solución urgente, de conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en lo cual el bloque se mostró a la disposición de contribuir.



No obstante, el Mnoal expuso su preocupación ante lo que considera la incapacidad del Consejo de Seguridad para cumplir con su mandato sobre la cuestión palestina, debido a la prevalencia de intereses particulares de uno de sus miembros permanentes.



"El Consejo de Seguridad debe cumplir con sus obligaciones en el marco de la Carta y actuar en consecuencia para defender sus resoluciones", aseveró Moncada.



El embajador llamó al levantamiento del bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza que afecta a más de 2 millones de niños, mujeres y hombres palestinos por privaciones en los órdenes humanitarios, sociales y económicos.



Además, expresó su repudio al veto del Gobierno de EEUU ante el Consejo de Seguridad sobre el proyecto de resolución del Estado de Kuwait, el cual buscaba abordar la escalada de violencia y la urgente necesidad de protección de la población civil palestina.

