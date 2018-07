Oksana Shachko, la cofundadora de Femen que se desnudó ante Putin, se suicida en París

La cofundadora de Femen, Oksana Shachko Credito: EM

24-07-18.-Oksana Shachko, una de las tres cofundadoras del movimiento Femen, se suicidó en su apartamento en París. Una de las líderes del movimiento, Inna Shevchenko, confirmó esta información a RIA Novosti.



La organización, actualmente con sede en la capital francesa, cobró fama internacional por sus protestas en topless contra instituciones religiosas, así como también contra el sexismo, la prostitución, la corrupción política, la homofobia y otros problemas sociales.



Shachko tenía 31 años y era uno de los rostros más conocidos por haber participado en las movilizaciones desde el principio, bautizadas por ellas mismas como 'sextremism': una especie de nudismo vandálico.Una de las acciones Femen favoritas de Oksana Shachko se remonta a 2013, cuando los activistas tomaron por asalto una feria en Hannover, Alemania, y con las palabras "Fuk dictators" escritas en sus cuerpos desnudos de cintura para arriba, lograron llegar a pocos metros del presidente ruso, Vladimir Putin.



Durante los últimos años el grupo ha languidecido por culpa de las peleas y la dispersión de sus integrantes. La muerte de la activista ha unido a todas sus compañeras. "Ayer, 23 de julio, hallaron el cadáver de Oksana en su apartamento de París. Según sus amigos, dejó una nota de suicidio", dice una declaración en el sitio web de Femen. "Descanse en paz la más valiente y vulnerable, Oksana Shachko nos ha dejado", reza un mensaje en el mismo sitio web de Femen: "Lloramos junto con sus familiares y amigos y esperamos la versión oficial de la policía".



Unas horas antes, algunos medios ya informaban sobre el hecho citando un mensaje en las redes sociales. La causa del suicidio se desconoce por el momento.Oksana Shachko nació en Khmelnytsky el 31 de enero de 1987. Junto con Anna Hutsol y Oleksandra Shevchenko fundó Femen en abril de 2008. Shachko estaba especialmente comprometida contra la explotación y el turismo sexual en Ucrania.



Según sus amigos, había protagonizado otros dos intentos de suicidio.La primera en deshacerse del sosténFemen surgió durante la década pasada como una nueva de protesta ante el hastío y el inmovilismo de las autoridades. Al principio, las integrantes del grupo utilizaban bikinis o se tapaban los pezones con cinta adhesiva.



Fue precisamente Oksana Shachko, en agosto de 2009, la primera que se deshizo del sostén durante una manifestación en Kiev. En octubre de 2010, Shachko enseñó las nalgas frente a un baño público para protestar por las deficiencias y escasez de este servicio. "Fue solo un experimento, pero después entendimos lo poderoso que era", dijo en 2015.



En 2010 colaboró con la escritora francesa Galia Ackerman en la redacción del libro Femen, publicado por Calmann-Lévy en 2013. El pasado 21 de julio, Shachko hizo su última publicación en Instagram, en la que aparecen las palabras "you are fake" ('eres falso') sobre un fondo blanco.Su primera gran manifestación tenía el lema "Ucrania no es un burdel", destacando cuestiones que Femen pensaba que nadie antes había debatido:



"El turismo sexual, la industria del sexo y la prostitución".Oksana Shachko creía que mostrar pechos desnudos era una forma de que las chicas tomaran el control de su sexo. Describía la acción como una forma de activismo pacifista.